SNTE no ha validado elección de dirigencia de la sección 31; es un hecho, afirma Cutberto Chávez

Aunque el Comité Nacional Electoral (CNE) aún no declara válida la elección del pasado 21 de octubre, como lo estipula la convocatoria, Cutberto Chávez solo está a la espera de que le informen la hora y el lugar donde este lunes rendirá protesta como nuevo secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Lo anterior tras haberse alzado con el triunfo el jueves pasado en el proceso de renovación de la dirigencia sindical, en el cual se registró la participación de 16 mil 333 trabajadores de la educación, entre activos y jubilados, de los que 8 mil 478 votaron a favor de la planilla denominada “Suma Magisterial” que encabezó Cutberto Chávez y 7 mil 521 por la planilla “Lealtad” con Arturo Morales Juárez al frente.

Si bien el Comité Nacional Electoral del SNTE no ha publicado la validación de la elección, ya es un hecho que Cutberto Chávez dirigirá los destinos de la sección 31 para los próximos cuatro años –del 25 de octubre de 2021 al 24 de octubre de 2025–, pues, reveló, que no ha sido presentado ningún recurso de impugnación contra el proceso. Refirió que la validez del proceso sería publicada a medianoche de este domingo.

Además, desde el viernes pasado, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la organización, Alfonso Cepeda Salas, emitió un comunicado en el que se congratula por los procesos de renovación de las directivas de los comités de las secciones 2 y 37 de Baja California y de la 31 de Tlaxcala, que se realizaron el 21 de este mes.

Cepeda Salas destacó que prevaleció la madurez democrática, se respetó el voto directo, secreto, nominal y, por primera vez, universal, de acuerdo con la nueva legislación.

En las tres secciones, asentó, hubo un proceso “pulcro, impecable y democrático”, cuyos resultados finales se conocerán este domingo, una vez que el Comité Nacional Electoral termine el escrutinio y cómputo.

Resaltó que en los tres procesos participaron observadores y verificadores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cepeda Salas subrayó que en estas elecciones no existieron dedazos, imposiciones, ni sesgos y así continuarán los cambios de dirigencias, incluido el relevo, en su momento, de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical.

En el caso de Tlaxcala, indicó que de los 23 mil 817 agremiados empadronados, participó el 68.3 por ciento.

A su vez, también por medio de un comunicado, Arturo Morales aceptó su derrota. “Lamentablemente, los números no nos favorecieron por tan solo novecientos cincuenta y siete votos, sin embargo, el resultado tan cerrado nos motiva a seguir trabajando por nuestra organización sindical y sobre todo por Tlaxcala, en “Lealtad” siempre hemos creído que la polarización no es la vía de construcción de acuerdos ni de un futuro mejor para nuestro sindicato y esperamos de corazón, que las viejas prácticas de quienes han lastimado tanto a nuestra organización en verdad no regresen, que sea un cambio de fondo y no únicamente de forma”.

Asentó que “hoy es tiempo de volver a agruparnos como sindicato, exigir a la nueva dirigencia todo lo que por derecho nos corresponde y demandar resultados, transparencia y beneficio parejo para todas y todos”.