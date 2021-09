SNTE tiene información de contagios de Covid-19 en alumnos de tres secundarias: Rivas

El secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona dijo tener información de contagios de Covid-19 entre estudiantes de tres planteles del subsistema de secundarias generales que se reportaron en la primera semana de clases presenciales.

En este sentido, dio por válida la información difundida por la Secretaría de Salud (Sesa), la cual informó sobre 67 casos de infecciones de Sars-Cov-2 entre menores de edad.

“Si lo marca la Secretaría de Salud, son los datos oficiales. Yo estoy preparando mi propia información para verificar que es así, pero tengo tres escuelas secundarias generales en las que hubo casos de contagios en los alumnos”, indicó el dirigente sindical, quien no precisó la ubicación de esos planteles.

En tanto, Rivas Corona informó que, tras la primera semana de clases presenciales, no se han reportado contagios entre el personal educativo adscrito al subsistema de enseñanza básica, si bien dio a conocer que al menos 71 de los 193 docentes que dieron positivo a Sars-Cov-2 previo al inicio del ciclo escolar 2021-2022 —el pasado 30 de agosto— no se han recuperado de la enfermedad, por lo que no han podido atender a sus grupos de estudiantes ni de forma presencial ni a distancia.

El dirigente del magisterio institucional aseveró que pese a los contagios registrados en menores no se suspenderán las clases presenciales, para lo cual pidió a la comunidad escolar cumplir con las medidas de prevención; asimismo, recordó que el esquema diseñado por las autoridades educativas también contempla actividades a distancia para atender a la matrícula estudiantil.

Por otro lado, Rivas Corona reveló que ya sostuvo una reunión con las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) en la que se abordó el tema de las carencias enfrentan 25 planteles educativos en el suministro de agua potable y de electricidad, por lo que la dependencia se comprometió a subsanarlas.

“Se acordó que estaremos coadyuvando sindicato y la Secretaría, pero ellos se van a enfocar en cada una de estas escuelas que no tienen lo básico para que se atiendan inmediatamente. Por lo menos nosotros tenemos considerados 25 planteles que enfrentan estas deficiencias”, expuso el dirigente sindical.

Destacó la labor que realizan los 15 mil docentes adscritos a la sección 31 del SNTE para que la población infantil tlaxcalteca continúe su instrucción básica, pues “es doble trabajo el que deben hacer para atender de manera presencial y en línea a los estudiantes, pero se busca garantizar el derecho a la educación”.