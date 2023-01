SNE tuvo éxito para colocar personal con estrategia “Escritorio móvil hasta tu domicilio”

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) colocó a 365 personas en el mercado laboral el año pasado a través de la estrategia denominada “Escritorio móvil hasta tu domicilio”, la cual consistió en promover las vacantes hasta las comunidades a través de perifoneo, destacó la directora de la oficina en Tlaxcala, Azalia Cortés García, quien además anunció que el 31 de enero se realizará una Feria de Empleo para egresados de universidades.

“El año pasado nos funcionó mucho llevar las vacantes hasta las comunidades porque a veces el buscador de empleo no tiene ni siquiera para su pasaje, entonces adoptamos un plan que se denominó ‘Escritorio móvil hasta tu domicilio’, llevábamos las vacantes y andábamos perifoneando sobre todo en las poblaciones que están cerca de los corredores industriales”, explicó en entrevista.

Cortés García relató que la gente respondió a esta estrategia, ya que salía de sus casas y escuchaba las vacantes que se ofrecían de las empresas de la región.

“Ofrecer una vacante no sólo es ofrecer un espacio laboral, ofrecer una vacante es dar a conocer a la empresa, cuáles son las prestaciones, cuidar que cuando menos se pague el salario mínimo y se garanticen las condiciones que tendrá el trabajador. También hay que hacer el seguimiento detallado, acompañar al buscador de trabajo desde que hace su entrevista hasta que es colocado, después saber si está contento, si la empresa cumple con lo que establece la ley, porque si no se cumplen esos estándares, no podemos ofrecer la vacante. También que las horas laborales sean las mínimas que establece la ley, respaldamos al buscador y a la empresa”, abundó.

En total, indicó que fueron 365 personas colocadas de diferentes comunidades de los municipios de Tetla de la Solidaridad, Huamantla y Apizaco, “a través de ello tuvimos buena respuesta”.

Por otra parte, anticipó que este año se realizarán cuatro ferias de empleo federales y una cada mes en municipios considerados como cabeceras para que las empresas ofrezcan sus vacantes a la población de las comunidades aledañas.

El próximo 31 de enero se organizará una feria del empleo para reclutar a egresados de las universidades, ya sólo falta definir la institución sede, pero la idea es que los jóvenes conozcan las opciones laborales que tienen las empresas e industrias de acuerdo con el perfil de los egresados.

En este mes también vendrá un grupo de canadienses para reclutar a 150 personas a través del Programa Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), en virtud de que Tlaxcala será sede de este evento.