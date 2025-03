SNE solicita a Tlaxcala brindar a paisanos que regresan al país trabajo y condiciones de vida dignos

El titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SNE), Claudio Frausto Lara solicitó la colaboración de Tlaxcala para ofrecer trabajo digno y condiciones de vida dignas a los paisanos que regresen al país ante las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump.

“El gobierno de México ha desplegado un operativo para brindarles una atención integral a través del acceso a todos los servicios y programas del gobierno federal y, en particular, la Secretaría del Trabajo, en colaboración con todas las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, tiene la tarea de ofrecerles vacantes atractivas con ayuda del sector privado y diversas cámaras empresariales que han mostrado toda su colaboración para darles una bienvenida de brazos abiertos a nuestras y nuestros paisanos que regresan a este que es su país”.

Esto lo expuso en el marco de la inauguración de la Feria Nacional del Empleo para Mujeres 2025 que se realizó este miércoles en el salón Joaquín Cisneros del Centro Expositor de la ciudad capital.

“Es muy importante compartirles que este reto no solo está en la frontera y por eso quiero pedir su colaboración aquí en Tlaxcala porque muchos paisanos y paisanas no se quedan cuando los cruzan en la frontera, sino que bien regresan a sus entidades de origen o buscan algunas otras entidades que puedan ofrecerles un trabajo digno y condiciones de vida digna. Me parece que Tlaxcala es uno de esos estados y aquí podríamos estar ofreciendo empleo para nuestras y nuestros paisanos”, agregó.

El funcionario federal reconoció el compromiso de las empresas para construir espacios de trabajo digno e incluyentes que cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo personal y profesional de las mujeres trabajadoras

Frausto Lara recordó que las ferias del empleo es uno de las estrategias que ha desarrollado la STPS para acercar a las personas buscadoras de empleo con las instituciones que lo brindan. “Esto lo hacemos a través de las 167 oficinas que el Servicio Nacional de Empleo tiene a lo largo y ancho del país y con un maravilloso equipo de trabajo compuesto por más de 2 mil 600 consejeros y consejeras laborales en todas estas oficinas”.

Indicó que por años las mujeres han sido invisibilizadas y también han sido invisibilizados los trabajos de cuidados y otros trabajos que no son ni reconocidos ni remunerados. Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum ha instruido al avance en el sistema nacional de cuidados y desde el aspecto laboral se tiene que acompañar este proyecto.

Apuntó que esta Feria del Empleo se enmarcó en el Día Internacional de la Mujer y por eso se realizarán 65 eventos en todas las entidades durante este mes con la participación de cerca de 2 mil empresas que promoverán más de 30 mil vacantes para buscadores y buscadoras de trabajo. “Con esta iniciativa esperamos poder alcanzar más de 29 mil personas en su mayoría mujeres”.

Puntualizó que en lo que va de la Cuarta Transformación, a través del SNE, se han atendido a 14 millones de personas colocando a más de 2.3 millones de personas en empleos formales.