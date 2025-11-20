SMyT refuerza seguridad vial con capacitación a policías municipales y estatales

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevó a cabo una jornada de capacitación para elementos de Seguridad Pública de Zitlaltépec y para agentes de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y promover una movilidad más segura en el estado.

La formación, impartida por el área de Capacitación y Cultura Vial de la SMyT, se realizó en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Tlaxcala, que establece la obligación de autoridades estatales y municipales de impulsar acciones educativas, preventivas y operativas que reduzcan riesgos en la vía pública.

Durante la sesión, se destacó que la coordinación entre autoridades estatales y los ayuntamientos es fundamental para planear y supervisar políticas de movilidad que garanticen infraestructura segura, accesible y con diseño universal. Se recordó además que los municipios son responsables de administrar los espacios públicos y asegurar condiciones adecuadas para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y automovilistas.

La capacitación incluyó temas como: jerarquía de la movilidad, protección prioritaria de peatones y grupos vulnerables, correcta aplicación de la señalización, actuación policial ante hechos de tránsito, movilidad con perspectiva de género y prevención de siniestros viales, con énfasis en la reducción de riesgos en zonas de mayor tránsito.

La SMyT recalcó que estas acciones contribuyen directamente al cumplimiento del artículo 4 constitucional, que reconoce el derecho de todas las personas a una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, incluyente e igualitaria.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad y Transporte reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los municipios y la SSC para fortalecer la seguridad vial en toda la entidad, bajo el principio de que proteger la vida en las vías públicas es una responsabilidad compartida y prioritaria.