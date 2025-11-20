Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasEstado

SMyT refuerza seguridad vial con capacitación a policías municipales y estatales

La Redacción

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevó a cabo una jornada de capacitación para elementos de Seguridad Pública de Zitlaltépec y para agentes de la Policía Estatal de Caminos y Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y promover una movilidad más segura en el estado.

- Anuncio -

La formación, impartida por el área de Capacitación y Cultura Vial de la SMyT, se realizó en cumplimiento del Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Tlaxcala, que establece la obligación de autoridades estatales y municipales de impulsar acciones educativas, preventivas y operativas que reduzcan riesgos en la vía pública.

Durante la sesión, se destacó que la coordinación entre autoridades estatales y los ayuntamientos es fundamental para planear y supervisar políticas de movilidad que garanticen infraestructura segura, accesible y con diseño universal. Se recordó además que los municipios son responsables de administrar los espacios públicos y asegurar condiciones adecuadas para peatones, ciclistas, usuarios de transporte público y automovilistas.

La capacitación incluyó temas como: jerarquía de la movilidad, protección prioritaria de peatones y grupos vulnerables, correcta aplicación de la señalización, actuación policial ante hechos de tránsito, movilidad con perspectiva de género y prevención de siniestros viales, con énfasis en la reducción de riesgos en zonas de mayor tránsito.

- Advertisement -

La SMyT recalcó que estas acciones contribuyen directamente al cumplimiento del artículo 4 constitucional, que reconoce el derecho de todas las personas a una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, incluyente e igualitaria.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad y Transporte reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los municipios y la SSC para fortalecer la seguridad vial en toda la entidad, bajo el principio de que proteger la vida en las vías públicas es una responsabilidad compartida y prioritaria.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sin llegar al Zócalo concluye reducida marcha de la ‘Generación Z’; en UNAM los desairan

La Jornada -
Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández Ciudad de México. Cerca de un centenar de manifestantes, que participan en la segunda marcha de la llamada...

Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

La Jornada -
De la redacción Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que...

Ayuntamiento de Tlaxcala encabeza capacitación regional en prevención de riesgos por gas natural

La Redacción -
El gobierno municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, mediante la Coordinación de Protección Civil y en colaboración con la empresa Engie, llevó...

Más noticias

Sin llegar al Zócalo concluye reducida marcha de la ‘Generación Z’; en UNAM los desairan

La Jornada -
Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández Ciudad de México. Cerca de un centenar de manifestantes, que participan en la segunda marcha de la llamada...

Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

La Jornada -
De la redacción Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que...

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025