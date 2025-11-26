Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasEstado

SMET instalará mesa de análisis de sentencias con perspectiva de género con el Poder Judicial a partir de diciembre

SMET instalará mesa de análisis de sentencias con perspectiva de género con el Poder Judicial a partir de diciembre
José Carlos Avendaño

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez informó que a partir del 1 de diciembre se instalará una mesa de trabajo permanente con el Poder Judicial y la Fiscalía de Justica del Estado, a fin de actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias que padece este sector de la población para agilizar la procuración y el acceso a la justicia.

- Anuncio -

“He tenido la oportunidad de acompañar muchos casos específicos, junto con las abogadas, y nos hemos dado cuenta que muchas veces no se juzgaba con perspectiva de género y cuando platicábamos esto con algunos juzgadores, sí cumplían con tener juicios, pero la perspectiva de género podría volverse muy ambigua si no estamos aplicando talleres y la Secretaría de las Mujeres no tenía esas facultades”, refirió en su participación este miércoles en el Diálogo Circular en la Coordinación de Comunicación (CCOM).

La funcionaria señaló que la transformación de Instituto a Secretaría de las Mujeres ha dotado de mayores facultades a esta dependencia del gobierno del estado, de manera que ahora que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) también cuenta con facultades, “vamos a instalar una mesa de análisis de sentencias a partir de diciembre entre ambas instancias para ver cómo están juzgado todos los jueces”.

Indicó que para la SMET era importante entrar a una mesa de análisis de sentencias con el apoyo de expertas para dar información correcta a los juzgadores.

- Advertisement -

Resumió que se quiere aprovechar esta nueva facultad de la SMET para que la perspectiva de genero sea más certeza, esto se ha considerado en el proyecto de presupuesto de 2026.

Recordó que el año pasado se luchó por pilotear dentro de la Secretaría la posibilidad de generar una herramienta para la defensa de las mujeres, pues si ben ya contaban con este servicio, ahora se busca lograr que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación muy completa, lo que incluirá un peritaje antropológico con perspectiva de género.

De hecho, dijo, la SMET será la primera instancia que cuente con este apoyo.

- Advertisement -

En el Diálogo Circular, Cano Rodríguez expuso detalles de cómo Tlaxcala atenderá el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado martes y que se basa en 10 puntos: 1) Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural. 2) Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual”. 3) En coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada y se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento. 4) Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

Además, 5) Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc. 6) Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres. 7) Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas. 8) Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género. 9) Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres. 10) Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio (familias, hijas e hijos).

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En total, son nueve los candidatos que buscan la dirigencia del Sindicato de Burócratas

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Nueve personas compiten por la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD),...

“Ya no volvamos a echar los colchones, las llantas y la basura” al río, pide gobernadora Cuéllar a la población

Guadalupe de La Luz Degante -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reiteró su llamado a la población tlaxcalteca para que ya no se contamine el río Atoyac-Zahuapan con colchones, llantas...

Desaparición del Inai representa ahorro del 52% anual del presupuesto que tenía este organismo: Tanivet Ramos

Dania Corona Muñoz -
El nuevo modelo nacional de acceso a la información pública arrancó con un ahorro del 52 por ciento del presupuesto que tenía el extinto Instituto...

Más noticias

Sheinbaum pide respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos...

México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo: casi 2 mil

La Jornada -
México se encuentra entre los tres países con un mayor número de jets privados, con casi 2 mil, lo que refleja una industria que...

Supercomputadora mexicana tendrá inversión de 6 mil mdp; pertenecerá al país

La Jornada -
Ciudad de México. Coatlicue, la supercomputadora mexicana, estará en operación en dos años y tendrá una capacidad de 314 mil billones de operaciones por...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025