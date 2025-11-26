SMET instalará mesa de análisis de sentencias con perspectiva de género con el Poder Judicial a partir de diciembre

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nydia Cano Rodríguez informó que a partir del 1 de diciembre se instalará una mesa de trabajo permanente con el Poder Judicial y la Fiscalía de Justica del Estado, a fin de actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias que padece este sector de la población para agilizar la procuración y el acceso a la justicia.

“He tenido la oportunidad de acompañar muchos casos específicos, junto con las abogadas, y nos hemos dado cuenta que muchas veces no se juzgaba con perspectiva de género y cuando platicábamos esto con algunos juzgadores, sí cumplían con tener juicios, pero la perspectiva de género podría volverse muy ambigua si no estamos aplicando talleres y la Secretaría de las Mujeres no tenía esas facultades”, refirió en su participación este miércoles en el Diálogo Circular en la Coordinación de Comunicación (CCOM).

La funcionaria señaló que la transformación de Instituto a Secretaría de las Mujeres ha dotado de mayores facultades a esta dependencia del gobierno del estado, de manera que ahora que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) también cuenta con facultades, “vamos a instalar una mesa de análisis de sentencias a partir de diciembre entre ambas instancias para ver cómo están juzgado todos los jueces”.

Indicó que para la SMET era importante entrar a una mesa de análisis de sentencias con el apoyo de expertas para dar información correcta a los juzgadores.

Resumió que se quiere aprovechar esta nueva facultad de la SMET para que la perspectiva de genero sea más certeza, esto se ha considerado en el proyecto de presupuesto de 2026.

Recordó que el año pasado se luchó por pilotear dentro de la Secretaría la posibilidad de generar una herramienta para la defensa de las mujeres, pues si ben ya contaban con este servicio, ahora se busca lograr que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación muy completa, lo que incluirá un peritaje antropológico con perspectiva de género.

De hecho, dijo, la SMET será la primera instancia que cuente con este apoyo.

En el Diálogo Circular, Cano Rodríguez expuso detalles de cómo Tlaxcala atenderá el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado martes y que se basa en 10 puntos: 1) Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural. 2) Acompañar el proceso de homologación del tipo penal de “abuso sexual”. 3) En coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial locales, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada y se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para seguimiento. 4) Instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

Además, 5) Todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. Homologar las leyes a favor de las mujeres, como violencia digital, violencia vicaria, violencia con ácido, etc. 6) Creación de senderos seguros en los espacios públicos con mayores índices de violencia hacia las mujeres. 7) Realizar en las escuelas, los días 25 de cada mes, actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas. 8) Capacitar y certificar a las y los servidores públicos para que realicen sus labores con perspectiva de género. 9) Instalar una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias para agilizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres. 10) Acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio (familias, hijas e hijos).