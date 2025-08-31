SMA: Propaet inició procedimientos por caso Val’Quirico; descargas residuales son por parte de conjuntos habitacionales cercanos, afirma

Ante la denuncia de presunta contaminación ambiental generada por el complejo residencial y turístico Val’Quirico, Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), informó que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet) ha iniciado los procedimientos correspondientes, ya que se ha detectado que los conjuntos habitacionales cercanos son los que descargan agua residual sin sanear.

En días anteriores, un grupo de pobladores de Tetlatlahuca (municipio donde se localiza este pueblo que asemeja a la toscana italiana) y sus asesores jurídicos acusaron directamente a este destino turístico por desechar aguas negras al aire libre, razón por la cual promovieron un recurso legal.

En torno a este señalamiento, Aquino Alvarado respondió que a esa área llegan descargas de muchos lugares y que se ha encontrado que es por parte de conjuntos habitacionales y residenciales “que están enfrentito” de este complejo arquitectónico y comercial.

Mencionó que cuando se creó este sitio turístico contaba con una planta de tratamiento, “hablamos con ellos -dijo- y vieron la necesidad de hacer una más grande, pero ahí ya no tenían espacio, entonces en otro lado empezaron a construirla”.

Citó que Val’Quirico ha realizado acciones, como canales para la conducción y también para la separación de agua de lluvia, “pero no necesariamente los conjuntos habitacionales”, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala “está iniciando los procedimientos que corresponden”.

Comentó que hay una parte donde, en caso de corroborar que la descarga es en un área de jurisdicción federal, intervendría la Comisión Nacional del Agua (Conagua), institución que ha apoyado a la SMA en el fomento del cumplimiento de la ley, la cual establece imposición de sanciones por desacato.

El secretario anotó que en este tipo de situaciones, ha ayudado que en diversas partes del estado las personas han interpuesto recursos legales o juicios en defensa de sus derechos, ya que eso le permite a la SMA actuar. “Sabemos que es nuestra obligación y la vamos a cumplir”.

Acentuó que con un mandamiento del juez, los municipios tienen que tomar acciones, pues se ha encontrado que en la zona sur del estado hay comunidades que han sido más activas en denunciar “y eso ha traído como resultado que la autoridad esté más presente”.

Dijo que las sanciones varían sobre todo si hubiera “un montón de afectaciones”, por lo que podrían ser “de cientos de miles de pesos y en algunos casos de millones de pesos… si no tuvieran planta de tratamiento sería por cientos de miles por parte de la SMA”, y que también dependen del grado de contaminación, del tipo de cuerpo de agua y de otras cosas, como la reincidencia.

Respecto de Val’Quirico, Pedro Aquino enfatizó que este lugar fue un “éxito turístico y de desarrollo”, pero que ya no se dedica solo al aspecto comercial.

Sobre este asunto, el lunes de la semana pasada se habría llevado a cabo una inspección judicial en amparo por contaminación, por parte de la justicia federal, tras el recurso promovido por pobladores y el despacho de abogados Calva-Corro.

A través de su cuenta en la red social Tiktok, Israel Calva-Corro, uno de los integrantes de ese despacho, transmitió el momento en el que se realizaba esa supervisión por parte de un actuario para verificar la contaminación por descarga de agua residual al aire libre por parte de ese complejo turístico en un depósito de agua natural conocida como “Zanja Real” que conduce a un caudal mayor que antes irrigaba predios.

El abogado describió que en esa área hay un olor fétido, pues dijo que supuestamente se observaba materia fecal en la zanja y añadió que a Val’Quirico llegan más de un millón de personas al año.

La inspección judicial se habría efectuado en el kilómetro número 2 de la carretera a Xoxtla, Puebla, con la presencia del apoderado legal de ese complejo y de personal del área jurídica de la SMA, así como de un notario público.

