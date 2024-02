Situación del relleno sanitario Morelos no está en manos del municipio de Tetla, asevera alcalde

Aun cuando hay una colindancia territorial y se le ha adjudicado a Tetla la Solidaridad la sede del relleno sanitario Morelos, Andrés Ramírez Galicia, alcalde de este lugar, sostuvo que la solución a la problemática que enfrenta este depósito de basura, “no está en manos” de este municipio.

Tajante, puntualizó que además de que este tiradero no se encuentra ubicado en esta demarcación, su manejo se encuentra a cargo del gobierno estatal.

El alcalde fue cuestionado sobre este tema en el contexto actual generado por la situación de emergencia a causa del brote de un nuevo incendio en el relleno de Panotla, la madrugada del domingo pasado, y de la advertencia que autoridades han realizado en torno a las dificultades que también se presentan en el de Tetla (así denominado) y en el de Huamantla.

Pese a que tradicionalmente desde las instituciones se ha asignado a su municipio este relleno sanitario que brinda servicio a esta zona del estado, Ramírez Galicia acentuó que en primer lugar, dicho depósito “no está en nuestro municipio, pertenece a Apizaco”, a la comunidad de Morelos.

“Estamos fuera totalmente, no tenemos forma de tomar decisiones ni nada, no es de nosotros, está totalmente bajo la responsabilidad del gobierno del estado no de nosotros”, recalcó el edil, quien acompañó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante la gira de trabajo por esta demarcación.

Expuso que tiene conocimiento que el problema es que las y los ciudadanos de ese lugar en el que se localiza, es decir, las personas que de alguna manera son vecinas, “se están inconformando porque quieren que les paguen más, entonces ya no está en nuestras manos, esa es la situación”.

Por otra parte, el alcalde confió en que el proyecto para la construcción de un hospital IMSS-Bienestar sea concretado en este año, pues anotó que su administración lo ha gestionado ante el gobierno estatal para que tome en cuenta a Tetla de la Solidaridad.

Reiteró que el nosocomio quedaría ubicado en el área de Ciudad Industrial Xicohténcatl I, con un total de 90 camas. “Seguramente vamos a salir beneficiados todos los municipios de la parte norte del estado de Tlaxcala, sabemos que hay una saturación enorme en la clínica del IMSS de Apizaco”, por lo que serían favorecidos más de 40 mil derechohabientes.