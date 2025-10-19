Domingo, octubre 19, 2025
NoticiasEstado

Sipinna Tlaxcala impulsa la crianza positiva para erradicar la violencia en la niñez y adolescencia

La Redacción

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Tlaxcala realizó una Jornada de Mesas de Trabajo sobre Crianza Positiva, con el propósito de fortalecer las capacidades de madres, padres y personas cuidadoras en la educación libre de violencia.

En el marco del Foro Estatal “La Paz Comienza en Casa”, especialistas de la Clínica de Emociones del Sistema Estatal DIF, equipos municipales de Sipinna y Procuradurías de Protección, se reunieron en un ejercicio interinstitucional enfocado en brindar estrategias efectivas de acompañamiento emocional, comunicación asertiva y disciplina con respeto.

Belén Vega Ahuatzin, titular del Sipinna, explicó que la iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto con Unicef México, organismo que impulsa la implementación nacional de modelos de crianza positiva, con el objetivo de construir entornos familiares más seguros, afectivos y libres de violencia.

Durante las mesas de trabajo se analizaron metodologías basadas en el afecto, la empatía y la comunicación, pilares esenciales de la crianza positiva, a efecto de generar un cambio cultural en las prácticas parentales dentro de las familias tlaxcaltecas.

“La presencia de los equipos municipales es fundamental, porque son el primer contacto con las familias. Solo con el compromiso de todos podremos garantizar que cada niña, niño y adolescente en Tlaxcala crezca en un ambiente donde sus derechos sean respetados y donde la violencia no tenga cabida”, afirmó Belén Vega.

La funcionaria agregó que esta jornada refuerza el compromiso del gobierno del estado con la protección y el bienestar de la infancia y la adolescencia, promoviendo una cultura de paz que comience en el hogar.

