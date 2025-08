Síndicos de ocho Comunas se niegan a firmar cuentas públicas del segundo trimestre

Aunque los 107 entes fiscalizables del estado cumplieron en tiempo con la entrega de sus cuentas públicas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2025, en al menos ocho municipios, los síndicos se han negado a signar los estados financieros, reveló el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, diputado Bladimir Zainos Flores.

- Anuncio -

El legislador del Partido Nueva Alianza Tlaxcala reconoció, en entrevista, que si bien se ha logrado una mejora sustancial en el cumplimiento de los plazos de entrega, persiste una situación que podría anticipar conflictos administrativos al interior de ciertos cabildos.

Te puede interesar: Síndicos de ocho Comunas se negaron a firmar cuentas públicas por irregularidades

En específico, apuntó que los representantes legales de Tlaxco, Xaloztoc, Ayometla, Hueyotlipan, Españita, San José Teacalco, Xicohtzinco y Tocatlán se negaron a firmar las cuentas públicas, lo que encendió las alertas del Poder Legislativo.

“Cumplieron todos en tiempo y forma, lo cual representa un avance en comparación con años anteriores donde incluso hubo omisiones graves. Sin embargo, no todas las cuentas públicas van completas: en ocho municipios los síndicos no firmaron los documentos, y eso es un indicio de posibles problemas en la aplicación de los fondos públicos”, subrayó Zainos Flores.

- Advertisement -

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, el síndico es el representante legal del Ayuntamiento y tiene entre sus atribuciones la fiscalización de los recursos, la supervisión del patrimonio municipal y la firma de los estados financieros. Por su parte, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado y sus Municipios establece que las cuentas públicas deben contener los informes financieros debidamente firmados por los funcionarios responsables.

“Es una obligación legal. La negativa de firmar puede interpretarse como un desacuerdo interno o como una estrategia política, pero también podría derivar en responsabilidades administrativas”, advirtió el legislador, quien adelantó que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ya ha sido notificado sobre la situación.

Zainos Flores reiteró que el respeto a la autonomía municipal no exime a las autoridades de cumplir con sus responsabilidades legales. “Si un síndico no firma, es señal de que algo no está bien. Es necesario que los cabildos fortalezcan el diálogo y cumplan en forma, no solo en tiempo”.

- Advertisement -

También puedes leer: Síndicos no deben fiscalizar recursos en sus Comunas; Órganos de Control Interno son los encargados: Flores

En tanto, confirmó que este jueves, el pleno del Congreso local iniciará, en sesión extraordinaria, con el proceso de aprobación de las cuentas públicas del año 2024, incluido el último semestre de ayuntamientos y del Poder Legislativo, con el objetivo de concluir el trabajo dentro del plazo legal, es decir, antes de que finalice agosto.

“Estamos trabajando con una programación que nos permite visualizar que cumpliremos en tiempo. Ya hicimos lo propio al remitir las cuentas al OFS, y ahora nos corresponde dictaminar. Confiamos en cerrar bien este ciclo”, añadió el presidente de la Comisión.

A pregunta expresa, Zainos Flores aclaró que aún no se han recibido solicitudes formales de audiencia por parte de ex autoridades municipales o de munícipes en funciones ante la Comisión de Finanzas respecto al proceso de fiscalización del segundo semestre del año pasado.

En el actual proceso se están evaluando tanto los cierres y aperturas administrativas entre julio y diciembre del mismo año, por lo que algunos municipios entregaron dos o tres informes distintos, de ahí que “habrá en algunos casos, hasta tres resoluciones de cuentas públicas”.