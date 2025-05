Síndicos de ocho Comunas se negaron a firmar cuentas públicas por irregularidades

Tras considerar que se limitó y obstaculizó su trabajo, al menos ocho síndicos municipales no firmaron la cuenta pública correspondiente al primer trimestre de 2025, con lo cual, persisten las diferencias en las administraciones municipales.

En las Comunas de Xicohtzinco, San Pablo del Monte, Tlaxco, San José Teacalco, Ayometla, Xaloztoc, Hueyotlipan y Santa Cruz Quilehtla, en donde la mayoría de los representantes legales de esas Comunas se negaron a firmar, con el argumento de que crecen del personal para analizar los estados financieros y que existen omisiones en la aplicación de los fondos.

Arturo Hernández Rodríguez, síndico municipal de Tlaxco, denunció ante el Congreso local que la información que le remitió la presidenta municipal y exdiputada local, Diana Torrejón Rodríguez carece de un “soporte documental y justificativo necesario”; además de que no se le permitió revisar a fondo cada una de las partidas o programas presupuestales, el manejo y custodia de los recursos financiero, y las constancias justificativas que lo integren.

Su negativa a firmar la cuenta pública también obedeció a que no ha sido llamado a las sesiones de trabajo referentes al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, a la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal, o al Comité de Obra Pública del Municipio, sumado a que “no se tiene certeza de que dichas comisiones hayan sesionado”, situación por la cual fundó y motivó su negativa a firmar dicha cuenta pública.

En el mismo sentido, Hernández Rodríguez refiere que “al revisar la información parcialmente proporcionada (cuenta pública enero y febrero 2025) se desprendieron diversas inconsistencias”, que incluyen un total de 71 observaciones o irregularidades de forma y por incumplimiento al marco normativo.

Por ello, el síndico de Tlaxco solicitó al Congreso y Órgano de Fiscalización Superior (OFS) lo deslinde de cualquier responsabilidad administrativa, resarcitoria e incluso penal por la no firma de la cuenta pública del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Un caso similar ocurre en el municipio de Hueyotlipan, donde la síndica Mary Carmen Susano Pérez acusa a la administración que preside Sóstenes Bedolla Ramírez de incumplir con lo que se establece en el artículo 41, fracción XII de la Ley Municipal porque se le condiciona el análisis y revisión de la cuenta pública en la tesorería y no se le proporcionan los “instrumentos y recursos técnicos y materiales”.

“Es importante hacer de conocimiento a usted, que esta conducta por parte del Titular del Ejecutivo Municipal, es reincidente, asimismo pretende limitar y obstaculizar mis funciones, motivo por el cual me vi obstaculizada a firmar la cuenta pública, ya que de no contar con los recursos técnicos y materiales me veo altamente en riesgo de cometer conductas que puedan recaer en mi persona, sin que las mismas sean intencionadas por la que suscribe, o las mismas sean pretendidas por parte del presidente o por la tesorera, la última en mención siendo la encargada de los ingresos y egresos, así como, garantizar el debido manejo de los recursos públicas y de la Hacienda Pública”.