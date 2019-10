Síndico de Axocomanitla se deslinda de manejo de las arcas de su Comuna

Por enésima ocasión, el síndico del ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, José Lucas Alejandro Santamaría denunció ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y ante diputados locales que la alcaldesa de esa demarcación, Martha Palafox Hernández, continúa en la negativa de ponerle a disposición para su revisión y firma la cuenta pública trimestral de la administración pública.

Por ello, el representante legal de dicha Comuna se deslindó de la forma en la que se han aplicado y administrado los recursos que han sido ministrados, así como su comprobación, ya que no conoce el destino de los mismos.

A través de un oficio dirigido a la titular del OFS, María Isabel Maldonado Textle, y con copia a diputados locales, el representante legal del ayuntamiento de Axocomanitla denunció que Palafox Hernández incumple con la Ley Municipal al no remitirle la documentación a sus oficinas para la revisión correspondiente.

Apuntó que por medio de un oficio fue notificado de que los estados financieros se encuentran a su disposición en las oficinas de tesorería, lo cual a decir del síndico es ilegal, pues no se le proporciona el espacio, tiempo y personal contable para analizar la documentación.

Por tanto, pidió la intervención del órgano fiscalizador para que con el apoyo de un contador pueda analizar el gasto que realiza el ayuntamiento de manera trimestral, pues admitió que no cuenta con los conocimientos contables necesarios para la correcta revisión de los expedientes.

Asimismo, manifestó que pese a la petición constante a la presidenta municipal, no le han autorizado personal capacitado para apoyo de área a su cargo, además de que carece de equipo de cómputo y servicio de internet para el correcto desempeño de sus funciones como síndico.

Por tanto, informó que se apega al artículo 43 de la Ley Municipal, el cual establece que en el supuesto de que el síndico no firme la cuenta pública expresará, en un periodo no mayor de cinco días, ante el OFS, el motivo de su omisión, si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de ley, y se rendirá aun sin la firma del síndico ante el OFS que estará obligado a recibirla y revisarla e insistirá en el requerimiento para que el síndico exprese la causa fundada de su omisión apercibido que de no hacerlo será causa de responsabilidad.