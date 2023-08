Sindicatos presentarán queja ante la CEDH por el desalojo de agremiados por parte de granaderos

Ante las acciones emprendidas por granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la madrugada del 2 de agosto, en la que al menos 30 manifestantes que se encontraban plantados frente a Palacio de Gobierno fueron desalojados, los sindicatos burócratas y magisteriales anunciaron que interpondrán una queja contra el gobierno de Tlaxcala ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por violación al derecho a la libertad de expresión.

En tanto, por la tarde los burócratas agremiados al Sindicato 7 de Mayo cerraron las vialidades a la altura del estadio Tlahuicole, en la ciudad de Tlaxcala.

“El día de hoy (miércoles) se presentarán algunas denuncias por lo que pasó en la madrugada ante las instancias correspondientes”, señaló Enrique Escobar Cortez, agremiado al Sindicato 7 de Mayo, quien añadió que además solicitarán un amparo para poder continuar con las manifestaciones, en conferencia de prensa a las 14 horas.

Recalcó que las medidas tomadas por los trabajadores sindicalizados son el resultado de la decisión de “privatizar” el servicio médico que reciben, al abrir los Módulos Médicos de Salud Integral, lo que es un incumplimiento al contrato colectivo de trabajo.

De esta manera, representantes de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del Sindicato 7 de Mayo, del Sindicato Justo Sierra, del Sindicato Mártires de 1910 y del Sindicato Alberto Juárez Blancas presentaron un frente unido con el cual planean armar consensos para definir las acciones a emprender a partir de esta fecha.

“En la mañana no hicimos una acción, esta tarde hablaremos con los compañeros y, a lo mejor, al terminar de hablar con ellos empezaremos alguna acción”, por lo que dependerá de la decisión de las bases trabajadoras las medidas a implementar para continuar con la lucha.

Fue así como anunció que los agremiados a los sindicatos habían sido convocados para esta tarde (2 de agosto), a fin de discutir y escuchar las propuestas que tengan para las líneas de acción que deberán tomar; mismas que, afirmó, serán dadas a conocer a la brevedad.

Sin embargo, el frente sindical afirmó que no hubo lesionados durante el desalojo a los manifestantes por parte de elementos de la SSC, pues “en el Estado de derecho y de la integridad, optamos por resguardarnos, por dialogar y por recuperar” las casas de campaña y otros objetos que quedaron abandonados en el desalojo, apuntó Jorge Guevara Lozada, secretario general de la sección 55 del SNTE.

“El día de ayer estuvimos presentes cuando llegaron los granaderos. Algunos manifestantes se resguardaron en las instalaciones de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), los que teníamos autos salimos”, relató Enrique Escobar y apuntó que no hubo arrestos o desapariciones, pues conocían a los trabajadores que formaron parte del plantón y lograron contactar con todos ellos para confirmar que estuvieran a salvo.

Acerca de si tras estos eventos continuarían con el plantón, las manifestaciones o la toma de carreteras, el frente sostuvo que la prioridad es salvaguardar la integridad de los trabajadores, por lo que, aunque insistió en que no bajarán la guardia, señaló que la decisión de las acciones a emprender se tomará en consenso. Por lo que, aunque buscarán continuar con la lucha, tomarán como prioridad salvaguardar la seguridad de los trabajadores. No obstante, alrededor de las 17 horas decidieron cerrar las vialidades a la altura del estadio Tlahuicole en la capital.

En este mismo sentido, Escobar Cortez descartó que el cierre de carreteras de los manifestantes fuera un delito federal, pues hubo una apertura intermitente de los carriles para permitir el paso a los vehículos, por lo que los sindicatos no tendrían que enfrentar ninguna denuncia por estos hechos.

Ante las quejas de miembros de los medios de comunicación que afirmaron haber recibido agresiones de parte de los quejosos, Jorge Guevara ofreció una disculpa a nombre de los manifestantes; y solicitó a los medios que se identificaran al intentar acercarse a cubrir los eventos, pues en este momento “estamos temerosos” de ser víctimas de alguna represalia.

Finalmente, afirmaron que la intención de mantener el diálogo con el gobierno del estado para llegar a un acuerdo sigue en pie, por lo que están a la espera de instalar mesas de trabajo con las autoridades. No obstante, señalaron que hasta ahora esta medida no ha dado los resultados que esperan, por lo que no descartan emprender otras acciones.