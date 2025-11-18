Martes, noviembre 18, 2025
Sindicatos cromistas proyectan solicitar 15% de aumento salarial para 2026: Hernández

José Carlos Avendaño

Los sindicatos cromistas proyectan solicitar 15 por ciento de incremento salarial en las negociaciones que se realicen con las empresas en los primeros meses de 2026, informó el dirigente local de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Santos Hernández Hernández.

En entrevista, recordó que la revisión de los contratos colectivos se lleva a cabo conforme las fechas de su vencimiento, pero de manera general se presentan los pliegos de peticiones dos meses antes cuando se trata de revisión completa y un mes antes cuando es solo ajuste salarial.

“Regularmente las negociaciones se llevan a cabo entre enero, febrero y marzo de cada año, así que hay que presentar los pliegos entre noviembre y diciembre”, detalló el dirigente de esta central obrera.

En torno al porcentaje de incremento salarial, Santos Hernández refirió que este tema se ha platicado con los agremiados y siempre se les pide que sean precavidos en sus pretensiones. “La autoridad decreta cada año un porcentaje de incremento al salario mínimo y como aún no tenemos definido ese porcentaje, estamos en espera, si estamos considerando 15 por ciento de aumento en los pliegos que presentemos antes”.

Anotó que si bien “pedir no afectan, tampoco es pedir por pedir. Muchas veces en las reuniones los compañeros dicen que se pida 50 por ciento, pero no se trata de eso, sabemos bien cómo está la empresa, cuál es su capacidad y cuál ha sido su comportamiento, tampoco podemos exigir ese tipo de porcentajes. Hay que hacer planteamientos muy concretos y razonados”.

Santos Hernández indicó que la CROM en Tlaxcala tiene alrededor de 20 sindicatos que ostentan más de 30 contratos colectivos de trabajo.

En otro tema, mencionó que la CROM cuenta con la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes en la que participan alrededor de 800 personas.

“Ellos se manejan de manera independiente, no tienen una aportación fija, van a los tianguis y se rigen de acuerdo con los cobros que hace la autoridad municipal. Los líderes se dirigen con la autoridad municipal para ver cómo se están llevando a cabo la actividad y si surge algún conflicto,  lo resuelven con ellos, pero siempre con el visto bueno de la Federación. Estamos pendientes de ellos, asistimos a sus reuniones y cualquier llamado estamos pendientes para atenderlos”.

Destacó la importancia de estos comerciantes porque son los que generan dinero fresco a la economía estatal.

