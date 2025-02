Síndicas de Quilehtla y Hueyotlipan sin posibilidades de revisar la cuenta pública de sus Comunas

Debido a que los alcaldes de los municipios de Santa Cruz Quilehtla y Hueyotlipan, Aureliano Sánchez Sánchez y Sóstenes Esteban Bedolla Espinoza, respectivamente, incumplieron con la entrega en tiempo y forma de la cuenta pública del último trimestre del año pasado, las síndicas de esas demarcaciones Jazaret Flores Pérez y Mary Carmen Susano Pérez se negaron a firmas dichos estados financieros.

Además, las representantes legales de esas Comunas se quejaron ante el Poder Legislativo porque también carecen del personal y equipo para realizar la revisión puntual del gasto de sus ayuntamientos, lo cual podría generar visos de corrupción.

La síndica de Quilehtla denunció que el alcalde solo le dio unas horas para poder revisar y en su caso, firmar la cuenta pública de tres meses, lo que era “imposible” concretar, de ahí que se negó a validar el gasto realizado en el periodo octubre-diciembre del año pasado.

“No se puso a mi disposición en tiempo y forma la cuenta pública correspondiente al periodo octubre a diciembre del año 2024, pues bajo protesta de decir verdad manifiesto que una parte de la cuenta pública me fue entregada a las 11 horas del día 30 de enero y se me exigía su firma para las 15 horas del mismo día para que fuera entregada, por lo que me impidió realizar una exhaustiva revisión y análisis, incumpliéndose con el marco normativo aplicable y obstaculizando mi función de revisión y validación en términos de transparencia, rendición de cuentas y principios de gobernanza” detalló.

Bajo este contexto, consideró que la “omisión mencionada representa un riesgo en materia de anticorrupción y control financiero, al no permitir la debida supervisión y validación de los recursos públicos. La rendición de cuentas es un pilar fundamental de la nueva gestión pública y un derecho de la ciudadanía, por lo que resulta imperativo que los procesos administrativos y financieros del municipio se conduzcan con apego a la legalidad, eficiencia y transparencia”.

Aunado a lo anterior, denunció que el edil, Aureliano Sánchez no le ha dotado del personal, equipo ni las facilidades para cumplir con sus funciones, con lo cual, “se carece de los elementos técnicos y materiales para poder realizar el análisis, revisión y validación de la cuenta pública municipal, esto es, no cuento con el contador público para que me auxilie en dicha actividad, no obstante que la plaza de contador de sindicatura está contemplada en el tabulador de sueldos 2024 y en la actualidad no se ha puesto a consideración del Cabildo el tabulador de sueldos 2025, por lo que dicha plaza se encuentra vacante, y bajo protesta de decir verdad manifiesto que en repetidas ocasiones he requerido al presidente la autorización para cubrir la plaza de contador de sindicatura, sin que a la fecha se me autorice ocupar la misma, por lo que, de mi peculio he contratado los servicios de Edgar Hernández Vázquez para que realice una revisión ejecutiva de la cuenta pública”.

Un caso similar denunció la síndica de Hueyotlipan, Mary Carmen Susano Pérez, al señalar que “no se me puso a disposición en el plazo establecido por el artículo. 41 fracción XII de la Ley, que establece el plazo de por lo menos tres días hábiles, para que la suscrita estuviera en condiciones de analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal como lo establece el artículo 42 fracción V, de la multicitada Ley. Al momento en que me notifican solo contaba con dos días hábiles más las cuatro horas del día 27, para realizar mis funciones”, por lo que notificó que su determinación fue no realizar la firma de la cuenta pública.

