Laboran 61 sindicalizados de Sepomex bajo protesta por violación a sus condiciones generales de trabajo

Los 61 trabajadores sindicalizados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) ingresaron a laborar bajo protesta la mañana de este jueves en Tlaxcala, debido a que se violan sus condiciones generales de trabajo, pues la autoridad no ha atendido varias demandas y eso provocó que realizaran paro de labores el 23 y 24 de diciembre.

En conferencia de prensa, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Sepomex en Tlaxcala, Rosaura Ayala Hernández dio a conocer que el paro de labores fue porque los agremiados sufren múltiples carencias en esta institución, pues en el caso de los carteros no han recibido uniformes desde hace cuatro años y las motocicletas en las que se trasladan para cumplir con sus actividades se encuentran en malas condiciones mecánicas por la falta de refacciones.

Además, en las oficinas auxiliares no hay tinta para impresoras ni papelería para sacar adelante el trabajo día a día, al grado que ella ha ido a pedir hojas para reúso a otras dependencias públicas o sus compañeros ponen recursos de su bolsa para cubrir la falta de insumos.

Ayala Hernández pidió al gobierno federal atender estas demandas, pues “no sé si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o quién no le pasa el reporte de lo que sucede al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

Citó que 10 de 61 trabajadores sindicalizados no realizaron el paro laboral el 23 y 24 de diciembre porque fueron condicionados por sus jefes inmediatos y ocho de 21 oficinas se cerraron en Tlaxcala.

Precisó que esta situación se presenta en todas las oficinas de Sepomex en el país y afecta a 14 mil 165 trabajadores, por ello el dirigente nacional del sindicato, Manuel Fermín Acevedo, dio la instrucción de hacer el paro laboral y seguir en la lucha “hasta que volteen a vernos, no sé si sea el presidente o Hacienda”.

Rosaura Ayala mencionó que seguirán trabajando bajo protesta, pues no quieren afectar a la ciudadanía con la paralización del servicio. “Santa Claus no recibió la carta (de sus demandas), pero los Reyes Magos esperamos que sí”.

Agregó que el dirigente gremial ha enviado escritos a las autoridades sin tener una respuesta, pero “no vamos a dejar que el Correo se termine”.

“No estamos pidiendo nada que no esté en nuestras condiciones generales de trabajo, no exigimos incremento salarial ni más vacaciones, no, no no…sólo lo justo, siento que nos están violentando nuestros derechos”, apuntó.

Rosaura Ayala mencionó que tampoco les han pagado el retroactivo del incremento salarial de 5.1 por ciento de 2019 y que abarca el periodo de enero a octubre.

Apuntó que Sepomex tiene 25 trabajadores de confianza en Tlaxcala que desempeñan los cargos de administradores y de operación.