Sin violentar ni ley ni procedimiento por aplazar comparecencia de titular de Segob: Terán

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán Águila negó que el Poder Legislativo haya violentado algún acuerdo o disposición al postergar la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobierno del estado (Segob), Sergio González Hernández.

En entrevista, el legislador confirmó que decidieron postergar “la fecha tentativa” de la comparecencia del funcionario estatal, prevista para este jueves, por motivos sanitarios, pues en el Congreso local se han registrado 25 casos de positivos por Covid-19, de los cuales, algunas diputadas no se han reintegrado a sus labores parlamentarias.

“Tuvimos un incremento importante (de contagios) en el Congreso, entonces se decidió todavía darnos un poco de espacio y tiempo para la comparecencia. Se va a sesionar por parte de la Junta de Coordinación el día lunes para definir si en esa semana se lleva a cabo esta comparecencia… como ustedes saben, era una fecha tentativa (para realizarse este 27 de enero), pero no había ningún acuerdo por parte de la Junta, por lo cual no estamos violentando nada tan, es así que no se hizo llegar ningún oficio al Poder Ejecutivo”, explicó.