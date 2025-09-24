“Sin Tlaxcala no hay México”; presentan el programa de actividades de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación oficial del programa de actividades “500 años Haciendo Historia”, con motivo de la conmemoración de la fundación de la ciudad Tlaxcala, bajo el lema “Sin Tlaxcala no hay México”, que se desarrollará del 3 al 15 de octubre, celebración que busca proyectar la grandeza histórica y fortalecer las raíces y el orgullo tlaxcalteca, con más de 120 actividades culturales, deportivas, artísticas, gastronómicas y documentales con proyección nacional e internacional, totalmente gratuitas.

- Anuncio -

“Aquí comenzó el mestizaje, la fusión de sangre, lenguas y visiones del mundo que dieron origen a la identidad mexicana. Aquí nació México. Tlaxcala es cuna y raíz viva de la nación. Está conmemoración solo puede entenderse como una gran fiesta colectiva que nos recuerda que somos herederos de un espíritu guerrero, libre y solidario”, resaltó en las instalaciones del Teatro Xicohténcatl.

Cuéllar Cisneros destacó que “Sin Tlaxcala no hay México”, lema de la conmemoración, al recordar que mujeres y hombres tlaxcaltecas desempeñaron un papel fundamental en la construcción de ciudades, de caminos, de pactos y de cultura al fundar otros pueblos al norte y sur del país, así como en otras partes del mundo, historia que, a 500 años de distancia, sigue viva en cada familia a través de la cultura, costumbres y tradiciones.

“Les invito a apropiarse de cada actividad, a vivirla como un acto de orgullo y como un gesto de unión entre generaciones y comunidades. Hoy Tlaxcala no solo recuerda su historia, la celebra, la vive y la proyecta hacia el futuro, porque sin Tlaxcala, no hay México”, expresó la mandataria estatal al reconocer la importancia de los medios de comunicación en la difusión de las actividades que buscan proyectar la riqueza histórica de la entidad a nivel nacional e internacional.

- Advertisement -

La secretaria de Cultura, Karen Villeda explicó que el programa conmemorativo es resultado del trabajo interinstitucional con la participación de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada, que busca proyectar a Tlaxcala como un pueblo invencible e indomable que luchó y resistió a la expansión del imperio Azteca, lo que lo convirtió en la cuna de la nación y el mestizaje.

Entre las 120 actividades que se desarrollarán en 25 sedes distribuidas en la ciudad capital, resaltan eventos de talla internacional como el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda que este año cumple su 40 el aniversario; el regreso del Festival Internacional Cervantino con Colombia como el país invitado, el Festival Circense y el Festival Cultural Interdisciplinario, que serán el corazón de la conmemoración cultural. Además del musical internacional Frida Kahlo.

También se incluyen eventos musicales nacionales y locales, con la presentación de artistas como Jesse & Joy, La Sonora Santanera acompañada de La Murga, un grupo de rock Nagua, así como la entrega de reconocimientos y preseas locales, nacionales e internacionales, además de la sesión solemne para la inscripción en letras doradas “500 años haciendo historia” en el muro de honor del Congreso local.

- Advertisement -

A lo anterior se suman eventos de danza tradicional de los 60 municipios, una muestra de cine tlaxcalteca y el documental “Las 400 Familias”, la proyección de tres video mapping con apoyo de la Secretaría de Cultura federal, exposiciones por 500 años de Arte y Artesanía Tlaxcalteca, eventos literarios en el marco del natalicio de Miguel N. Lira y el acervo del escritor tlaxcalteca, recientemente recuperado gracias a la administración estatal, estará disponible al público.

Asimismo, se realizará una muestra gastronómica estatal con la participación de los 60 municipios, 15 eventos históricos, cinco obras de teatro, cuatro desfiles, eventos deportivos y de tecnología, conciertos sinfónicos de talla internacional, documentales, expo–ventas y talleres de artesanías, así como de arte sonoro.

Agregó que se buscará obtener el récord Guinness del pan de fiesta más grande del mundo con la participación de tahoneros de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco. Mientras que el 3, 4 y 5 de octubre Tlaxcala estará presente en el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, a través de la representación de Casa Tlaxcala.

En su oportunidad, el coordinador de Comunicación del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez agradeció la presencia de directores y reporteros de medios de comunicación locales y nacionales quienes, aseguró, son aliados fundamentales para proyectar la historia de Tlaxcala, porque “Sin Tlaxcala no hay México”.

Abundó que, gracias al trabajo de la directora y del personal de la Coordinación de Radio y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), se realizó un documental sobre los enclaves de los tlaxcaltecas con testimonios de familias en diversas regiones del país, que será transmitidos no solo en la televisora local sino a través de la Red Nacional de Medios Públicos, en el Canal Once y el Canal 22.

Además, a través de los encuentros semanales “Diálogo Circular” se detallarán cada una de las actividades que se desarrollarán gracias al liderazgo y el amor que muestra la mandataria estatal a Tlaxcala.

Por su parte, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, agradeció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para la construcción de un programa diverso, cultural y cercano a la gente, el cual representa una oportunidad para reconocer el papel trascendental de Tlaxcala en la construcción de México, al ser escenario del encuentro de dos mundos y convertirse en la primera ciudad en el país en ser reconocida por la cédula real española.

“Este histórico teatro se convierte hoy en el escenario donde Tlaxcala anuncia la celebración de su identidad y proyecta su grandeza al mundo. Medio milenio de historia viva que nos recuerda el valor de nuestras raíces y el papel trascendental de Tlaxcala en la historia de México”, expresó.

Al evento asistió “Xali”, la mascota oficial de la celebración de los 500 años de la Fundación de Ciudad de Tlaxcala”, un cacomixtle que representa la resistencia, adaptabilidad y conexión con la tierra.

En la presentación estuvieron los secretarios de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, así como la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz, diputadas, diputados, funcionarios del gabinete estatal y alcaldes.