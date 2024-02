Sin polvo en las manos, ni en su humanidad y sin ensuciarse los zapatos, el ex priista José Antonio Álvarez Lima será el gran elector de cara a la sucesión gubernamental de Tlaxcala en el año 2027 y, por ello, se ha convertido en el principal adversario de quien todavía gobierna el estado.

Sin mayores méritos que se le conozcan como parlamentario, el ex gobernador no solo logró su candidatura para la reelección en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, sino la posibilidad de incidir en la próxima sucesión estatal; hay quienes dicen que gobernador no pone gobernador, quién sabe si un ex mandatario lo logre.

Al parecer tiene tres cartas fuertes para su fin. La primera, Ana Lilia Rivera, su compañera de fórmula y mujer que, de manera institucional, se ha acogido al cobijo del ex priista; ella es su principal apuesta por méritos propios. La segunda es, por aquello de cumplir con la paridad y la alternancia de género, Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, quien, por su cuenta, ha tejido fino. Si Álvarez Lima logra imponerlo como su suplente en la fórmula al Senado, más de la mitad del camino para ese fin ya lo habría zanjado.

Y la tercera, aunque más lejana, la tendría con la priista y ex colaboradora suya en el gobierno del estado, como directora del DIF, Anabell Ávalos Zempoalteca, a quien le tiene aprecio, cariño y es su tercera vía en aquella de la alternancia del poder, esa que tanto le gusta.

El poder de Álvarez Lima en la órbita nacional no es poca cosa ni menor; ayer se dejó sentir cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le reiteró su espaldarazo e hizo público su reconocimiento. Esa deferencia no cayó muy bien en la nueva historia; no solo no gustó sino hasta molestó.

Quizá, consciente de ello, quien detenta el poder ya tomó como suyo al Partido Verde, instituto que utilizará para colocar a los suyos que no logren transitar en Morena como candidatos a diversos cargos de elección popular. Su principal apuesta es hacer alcalde de la capital del estado a Alfonso Sánchez Ramírez en Morena y sino aunque sea por el partido del tucán. También irá por 20 de las 25 diputaciones locales, a pesar de que las candidaturas comunes ya se les hicieron bolas.