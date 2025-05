Sin ninguna sentencia condenatoria, Itze N. cumple cuatro años en prisión; caso emblemático de dilación de la justicia

Sin todavía ninguna sentencia condenatoria por más de una decena de delitos que aún le imputa su expareja Rigoberto N., Itze N. continúa privada de su libertad desde hace cuatro años; peor aún, apenas va a iniciar la etapa intermedia de este proceso en el que priva la dilación.

En rueda de prensa, Maricela, madre de Itze, repasa que su hija se encuentra privada de la libertad en el Centro de Reinserción Femenil (Cereso) de Apizaco, acusada de presuntamente haber cometido 18 delitos “falsos” de los que es señalada por parte de su expareja y padre de sus hijos, Rigoberto N.

El pasado 26 de abril de este 2025, esta mujer cumplió cuatro años en prisión preventiva oficiosa por el presunto delito contra las personas menores de edad que no comprenden el significado del hecho.

Pero “apenas va a ser la audiencia intermedia por el delito de robo” que motivó su ingreso al Cereso, destaca Maricela y rememora que ella también fue imputada junto con su hija, por lo que le fue impuesta prisión domiciliaria; aunque, ambas demostraron su inocencia ante el juez, Itze no fue puesta en libertad porque Rigoberto N. la acusó de haber cometido otros ilícitos.

Maricela confía en que su hija recuperará su libertad y “saldrá con la frente en alto. Yo creo en la justicia divina pero también en la de la tierra”.

Al respecto, Hugo René Temoltzin Carreto, abogado defensor de Itze, puntualiza que su clienta ha sido absuelta del ilícito de omisión de cuidados de sus hijos, mientras que por el que ella sigue privada de la libertad, “el juez no ha tenido el arrojo suficiente para darse cuenta que verdaderamente no es un delito”.

Precisa que de los 18 delitos por los que ha sido denunciada, hay cuatro autos de vinculación a proceso y tres sentencias absolutorias, pero “ni una sola sentencia condenatoria”.

Sin embargo, la Constitución federal en sus artículos 19 y 20 refiere a la prisión preventiva oficiosa, pero en el Apartado B Fracción Novena Segundo Párrafo del segundo de estos se establece que después de dos años “el Estado ha perdido el derecho de tener a la persona bajo los efectos de la prisión”, de ahí que se puede imponer cualquier otra medida cautelar que no sea la privación de la libertad.

Agregó que se han solicitado diversas revisiones de medida cautelar “y curiosamente ningún juez ha tenido el arrojo de poder concederle ese beneficio que constitucionalmente lo tiene”.

Pero -subraya- recientemente el juez dice que no puede decretar la cesación de prisión preventiva porque el artículo 19 constitucional se contrapone con el 20, y que como son dos normas que colisionan, bajo la reforma de abril del 2025 de la Constitución federal, él no puede interpretar y entonces no puede pronunciarse al respecto y deja que mejor conozca de eso un juez de Distrito.

“Este es el escenario. De verdad, nosotros confiamos en la justicia pero nos hemos llevado cada frentazo en el escenario local, en donde los juzgados de Distrito y el Poder Judicial federal les tienen que estar corrigiendo la plana y nos han dado la razón”, destaca.

Por tanto, adelanta que recurrirán al juicio de amparo indirecto para impugnar esta nueva determinación del juez. Menciona que el retardo de la audiencia intermedia se debe a que Itze fue denunciada por diversos delitos que representan “tantas carpetas las que se le han encimado”, incluida la del presunto delito de robo calificado a casa-habitación donde ella misma vivía y del que también ha sido absuelta.

Acentúa que el retardo se debe a muchas circunstancias no imputables a Itze, “pero sí al agente del Ministerio Público“, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), “para que ponga especial atención en eso”, y al Poder Judicial local.

Señala que hay “muchos actos tendientes, inclusive de manera dolosa, por parte de los que dicen ser las víctimas, y han sido con la intención de dilatar el procedimiento, eso es lo que nos ha mantenido en este escenario”.

Más aún, expone que dos jueces, a quienes les han sido revocadas las resoluciones que en su momento dictaron en contra de Itze, “curiosamente ahora se encuentran suspendidos, no por una actuación por parte de ella o de un servidor, sino porque un diverso personaje consideró que su actuación fue anómala y presentó la denuncia correspondiente”.

Ante esta situación y a pregunta expresa, responde que no quisiera ser atrevido en poner un calificativo de la magnitud del de corrupción, “pero yo creo que todos sabemos lo que es México mágico y lo que es el Poder Judicial y la administración de justicia por lo que toca a procuración; la respuesta yo creo que todos la sabemos: cuatro años sin haber justicia para Itze bajo los efectos de la prisión preventiva. La respuesta la tienen ustedes”.

Abunda que el escenario que se prevé es que las autoridades jurisdiccionales “puedan abrir los ojos” y que este mensaje de la madre de Itze y de su defensa llegue a ellas, además de que junto con la ciudadanía, mediante la presión social, se pueda “hacer que esto mejore”.

Mientras tanto, desde 2020 Itze no ha vuelto a ver a su hija e hijo, de entonces uno y tres años de edad, respectivamente, ni a saber de ellos, pues Rigoberto N. “se los arrebató sin ninguna causa justificada”, asienta Maricela.

En este sentido, Hugo René Temoltzin recuerda que Rigoberto N. fue denunciado por el delito de violencia familiar contra Itze y fue vinculado a proceso, pero con base en la ley tomó como salida alterna la reparación del daño, antes de la audiencia intermedia, a efecto de quedar absuelto.

Añade que Rigoberto N. también promovió la pérdida de la patria potestad contra Itze, pues la acusó de no haber proporcionado alimentos a sus hijos, por lo que otra de las sanciones que se le impuso fue la del pago de alimentos con un salario mínimo por cada uno, cerca de 14 mil pesos, “pero el juez local no vio que nunca se acreditó cuáles eran los ingresos de ella y se rompió el principio básico de que los alimentos son proporcionales a la necesidad del que tiene que recibirlos y a la posibilidad del que tiene que darlos”.

Ello, a pesar de que se acreditó que Itze nunca percibió ingresos porque quien tenía la manutención de todo el hogar era el padre de los menores de edad, “aún así la condenaron”; se apeló esta resolución ante la Primera Sala Civil Familiar, la cual fue impugnada mediante un incidente penal “y tenemos año y medio con el periodo suspendido, apenas ganamos el incidente y el Tribunal determinó que sí va a conocer de nuestra petición”, dice.

A la pregunta de si este caso es juzgado con perspectiva de género y con la garantía del principio del interés superior de la niñez, reconoce la actuación de la Sala Civil Familiar, porque luego de hacer un cambio en su integración, “la magistrada que llegó activó este asunto que estaba durmiendo y fue como resolvió que no era procedente el incidente penal y está dando trámite a la apelación. Tenemos mucha confianza en que los personajes que van llegando al Tribunal sea verdaderamente con la intención de hacer las cosas bien”.

Por último, Maricela comparte que Itze le ha comentado que, pese a estar privada de su libertad se siente tranquila, pues cuando vivía con su expareja Rigoberto N. “estaba encerrada con 26 cámaras dentro de su casa vigilándola, estaba maltratada, golpeada, violada, de todo vivía ahí, por lo que en 2019 huyó de su hogar. Ahora, ella está tranquila pero dolida en el alma por no ver a sus hijos”.

