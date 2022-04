Sin focos rojos ni sobresaltos, se declara INE listo para revocación de mandato

Tras asegurar que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha cumplido con todas las etapas legales para la preparación de la jornada de revocación de mandato, el titular del organismo en Tlaxcala, Jesús Lule Ortega reveló que, “aunque no tenemos una bolita mágica”, reveló no tienen detectados focos rojos para este proceso, de ahí que confió en que se realizará sin mayores contratiempos.

En entrevista colectiva en el marco del inicio de la entrega de paquetes con documentación electoral, a los titulares de las 601 mesas directivas que se instalarán el próximo domingo, el funcionario enfatizó que el INE ha cuidado cada uno de los detalles del proceso comicial, incluido el tema de la seguridad.

Abundó que dada la naturaleza del proceso electoral, no prevén conflictos en municipios que puedan trastocar este ejercicio constitucional, pues “los últimos problemas que hemos tenido, en los procesos electorales, han sido atribuibles a intereses personales en los municipios y en este caso no prevemos ninguna problemática de esta naturaleza, dada la naturaleza propia del ejercicio de participación ciudadana; nosotros no tenemos detectado ninguna problemática posible para ese día, pero estamos preparados por si pudiera surgir algún problema”.

Además, Lule Ortega aseguró que el proceso de organización de estos comicios se ha dado sin sobresaltos, pese a la pecaría situación financiera que enfrentó el INE.

“El proceso de preparación de la jornada de revocación de mandato se ha dado sin sobresaltos en el estado de Tlaxcala; todo va con tranquilidad y normalidad, no prevemos problemáticas, sin embargo, ustedes saben que siempre los procesos electorales y estos de participación ciudadana, uno no tiene la bolita mágica, no sabemos con qué cosa pudiera suceder, pero estamos preparado para todos los escenarios posibles”, reiteró.

Puntualizó que mantienen una estrecha relación con las llamadas mesas de la paz, en donde convergen instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar la tranquilidad de los electores, además de que han solicitado a las autoridades la aplicación de la llamada ley seca para prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante los días sábado y domingo próximos.

Respecto a la jornada del 10 de abril, reiteró que desde las 7:30 horas del próximo 10 de abril se instalarán 601 casillas, tres de ellas de tipo especial, y de las restantes, 197 se ubicarán en el Distrito 01 de Apizaco, otras 204 en el 02 con cabecera en Tlaxcala y 200 en el Distrito 03 de Zacatelco en las que se esperará la participación de 971 mil 329 ciudadanos inscritos en la lista nominal.