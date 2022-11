Sin contratiempos, avanza consulta a comunidades que eligen autoridades por usos y costumbres

A más tardar el próximo mes de mayo, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) concluirá con el proceso de consulta ciudadana a comunidades y pueblos indígenas que eligen a sus titulares de presidencias de comunidad, mediante el sistema de usos y costumbres, ordenado por el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), informó La presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación Masiva del órgano comicial, Yedith Martínez Pinillo.

En entrevista, la consejera electoral refirió que han cumplido en tiempo y forma con las diversas fases del protocolo de esta consulta, pues ya han establecido comunicación y avances en la materia en 74 de las 94 comunidades que eligen a sus autoridades por usos y costumbres y a pesar de que en algunas de éstas no existe el interés de ejercer su derecho a ser tomadas en cuenta, “nosotros estaremos abiertas para que cuando decidan, iniciemos los trabajos en la materia”.

Abundó que, al mes de noviembre, de manera general, están en la tercera etapa de las seis que contempla su protocolo, es decir, que ya han entablado comunicación y diálogos informativos con las comunidades, “acción que es de las más importantes, porque es darles a conocer los temas que estaremos consultando a las comunidades”.

“De las 94 comunidades que eligen a sus autoridades por usos y costumbres, ya generamos reuniones con 74, pero hay comunidades que no las hemos desarrollado, y que en este momento, algunas de éstas, nos están solicitando hacer la base operativa de acuerdos, que representa dar a conocer a las comunidades respecto si requieren intérpretes de alguna lengua náhuatl para realizar la consulta, si se consideran comunidades indígenas, si requieren que llevemos a cabo actividades de perifoneo de las diversas actividades llevadas en las comunidades, para una mayor difusión y establecemos la fecha para la reunión informativa”, detalló

Una vez que concluyan esta etapa, explicó Martínez Pinillo, realizarán el proceso deliberativo de las propuestas que hagan las diversas comunidades, “y eso es un asunto interno, porque tiene la finalidad que entre ellos dialoguen, debatan sobre la información y puedan compartir sus puntos de vista respecto a la forma en la que debe intervenir el ITE en sus procesos electivos por usos y costumbres”.

Con esa información, entre los meses de marzo y abril, el ITE recabará los comentarios, las opiniones y las aportaciones que se hagan desde las comunidades, con sus propuestas y planteamientos “los cuales nos van a servir para que en el mes de mayo procesemos la información y ya construyamos el reglamento”.

La consejera electoral consideró que el balance de estos trabajos “es positivo”, aunque admitió que “hay tres comunidades que ya nos comunicaron que no tienen el interés de participar en este proceso de consulta, pero les decimos que es su derecho, pero hay que reconocer, nos hemos enfrentado a la desinformación, porque nos han dicho que no quieren que les quitemos sus elecciones por usos y costumbres, pero nosotros somos reiterativos que no es el motivo de la consulta”

Reiteró que este ejercicio tiene la finalidad de establecer un diálogo para integrar las propuestas, planes y programas de modelos públicas institucionales para normar su sistema de elecciones de presidencias de comunidad, con la incorporación de sus opiniones.

A pesar de ello, Martínez Pinillo estimó que el ITE cumplirá con su responsabilidad y obligación de consultar a las comunidades a fin de que la intervención del instituto sea de acuerdo con las costumbres y usos de cada demarcación.