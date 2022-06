Sin consensos entre partidos para redistritación; INE podría imponer demarcaciones: PAN

Ante la falta de consensos entre los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría imponer una redistritación local que solo atiende aspectos técnicos y responden a algoritmos, pero no a situaciones culturales, sociales, económicas y políticas, advirtió el representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante los órganos electorales, José Félix Solís Morales.

Lamentó que hasta el momento no exista el apoyo y respaldo de las fuerzas electorales para presentar un proyecto único, situación que dejaría en libertad al Registro Federal Electoral de emitir un resolutivo respecto a la demarcación de los 15 distritos locales en los que competirán en proceso comicial 2023-2024.

A siete días de que venza el plazo legal que tienen los partidos para presentar sus respectivas propuestas y observaciones ante las autoridades federales electorales, el panista sostuvo que el tema los tiene divididos, porque mientras ocho partidos, entre ellos, PAN, PRD, PT, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, han cerrado filas para que en el ámbito local se mantenga la misma división electoral.

“Estamos inmersos en el proceso de redistritación, como lo establece la Constitución, en donde, a razón del último censo de población, se establece que debemos equilibrar el tema poblacional, para que las representaciones en la Cámara de Diputados, tanto local como Federal, tengan equilibrio; ya estamos avanzando estamos en la segunda etapa de tres y estamos a punto de qué fenezca el plazo el día 22 de junio para entregar las observaciones”.

- Anuncio -

Abundó que, en primera instancia, “ocho partidos en el estado estamos con una propuesta que tiene que ver con el mantenimiento tal cual, y como está en este momento en el plano federal, en donde solamente tenemos una observación al proyecto del INE, que tiene que ver con modificar con la sección 28, que es de Apizaco, en la colonia Morelos, para pasarla del distrito 03 al distrito 01”.

En tanto, en el ámbito local, explicó que “existe el proyecto, que sigue manteniendo el Verde Ecologista, el PRI y el PT, de mantener la distritación local, así tal cual; pero Morena presentó una propuesta y nosotros estamos analizando, porque hemos sido promotores con los demás representantes de partido de la necesidad de construir una propuesta apegada a los lineamientos que establece el INE, pero también a las cuestiones socioculturales, demográficas y que no rompan el esquema tan técnico que se tiene”.

Ejemplificó que, en el segundo proyecto del INE, “ellos dicen que la sección 38 de Apizaco no se puede trasladar al distrito local porque no hay continuidad geográfica, lo cual es un error, solo basta ver la sección 15 2 de La Magdalena Tlaltelulco, que colinda con una de las secciones del municipio de Huamantla”.

Por ello, el panista consideró que es urgente y necesario concretar un proyecto en el que “pudiéramos plasmar estás cuestiones, no para poder tener un traje a la medida, sino una cancha delineada por los actores políticos, para que podamos tener la mejor de las propuestas en el terreno que vamos a jugar en los próximos comicios”.

- Anuncio -

Pero sino van con una misma propuesta, todos los partidos, el INE tendrá que decidir a su libre arbitrio, se le afirmó.

“Desafortunadamente así es. Hasta este momento se han celebrado distintas mesas de diálogo, con todas las fuerzas políticas, incluso, estamos tratando de sentar a las dirigencias de los partidos para que, políticamente, se saque adelante el proyecto, porque el 28 de junio nos escucharán las autoridades del INE respecto a nuestras observaciones, y ya vendría ya la decisión de un tercer escenario de redistritcaión, el cual prácticamente es el que quedaría”

Agregó: “Nosotros como partidos políticos podríamos hacer una propuesta, es más, todas las que quieran, pero la decisión estará, entre otras cosas, en el valor y costo de cada uno de los planteamientos. Estos podrían tener un impacto positivo sí solo si todos los partidos políticos estamos en la misma idea, en la misma propuesta, en caso de no ser así, no pasaría”.

Solís Morales consideró que los partidos, si deciden cerrar filas, deben presentar argumentos sólidos, tanto técnicos como políticos, “incluso, deberíamos argumentar aspectos como la rentabilidad de distritos y municipios, la estrategia también de paridad, entre otros aspectos culturales y sociales”.

Existe la confianza de que pudieran logra esa suma de voluntades partidistas, se le inquirió.

“Te diré que, con toda franqueza, me parece que no lo vamos a lograr, porque algunos partidos, están en esa disposición de seguir apoyando el proyecto de mantener la actual distritación, pero otros no y sino vamos en unanimidad, decidirá el INE”.

Recordar que la distriación electoral es el proceso que realiza el INE para determinar los límites geográficos de los distritos electorales a nivel federal y en cada una de las entidades federativas, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 que emitió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los criterios para conformar la distritación electoral 2021-2023 establecen que se mantenga el equilibrio poblacional entre los distritos; que se considere la población indígena y afroamexicana; que se fraccione el menor número de municipios; que los distritos estén bien comunicados y que territorialmente no estén divididos, así como que se tomen en cuenta factores socioeconómicos y accidentes geográficos, entre otros y éste debe concluirse, a más tardar, en el caso de Tlaxcala, en los primeros días de septiembre de este año.