Sin conseguir acuerdo con el ayuntamiento, comerciantes se manifiestan otra vez en Tlaxcala capital contra desalojo

Por segunda ocasión en la presente semana, comerciantes de la capital tlaxcalteca se manifestaron frente al ayuntamiento la tarde de este miércoles, con la finalidad de patentizar su desacuerdo con el desalojo de sus puestos y la reubicación a otra zona. Además, cerraron las calles frente a Los Portales y amagaron con establecer un plantón en la Plaza de la Constitución de no recibir respuesta.

La manifestación comenzó con una movilización en el primer cuadro del Centro Histórico de Tlaxcala, en la que los quejosos exhibieron sus pancartas para demandar su reubicación en la zona frente al supermercado y de las calles aledañas de las que fueron desalojados el pasado viernes.

Bajo la consigna de que “si no hay solución nos quedamos en plantón”, los comerciantes refirieron que el desalojo de esta área les ocasiona pérdidas económicas y afectaba a sus hogares; asimismo, rechazaron ser reubicados en otra zona, pues acusaron que el paso de peatones es menor y no bastaría para sustentar a sus familias como lo conseguían en el área frente al supermercado.

Además, en esta ocasión, los manifestantes fueron acompañados por el Movimiento Antorcha Campesina, bajo el compromiso de acompañarlos en su lucha para conservar la zona de comercio que por años manejaron en la capital tlaxcalteca y posicionándose contra las acciones para reprimir esta actividad económica.

urante su plantón frente al palacio municipal, los quejosos anunciaron su intención de emprender acciones más intensas contra la administración de Maribel Pérez Arenas, alcaldesa de Tlaxcala, al igual que de negar su apoyo en los comicios del próximo año.

Reiteraron que en fechas pasadas el gremio de comerciantes fue desalojado de la zona de venta frente a una tienda de autoservicio, bajo el concepto de que ocupaban propiedad privada, así como mantener el orden público y la imagen urbana de la capital. No obstante el argumento de que contaban con permisos y fichas de pago que les permitían ocupar el área, continuaron, fueron acusados de que los sellos del ayuntamiento eran falsos y amenazados con que les sería retirada la mercancía si intentaban instalar sus puestos de nuevo.

Esta situación ha causado inconformidades en los comerciantes, quienes la tarde del lunes 13 de noviembre se plantaron frente al ayuntamiento para exigir una solución a través de mesas de trabajo para dialogar sobre su reubicación.

No obstante, los comerciantes argumentaron que no se llegaron a los acuerdos que esperaban, por lo que de nueva cuenta se presentaron en la capital para exigir que se les permitiera instalarse en las zonas que ocupaban antes, pues argumentaron que era un trabajo digno que no afectaba a la ciudadanía.

Tras media hora de manifestación, la secretaria del ayuntamiento, Katy Valenzuela Díaz se presentó para solicitar la integración de una comisión que entraría a dialogar sobre esta situación; petición ante la que los comerciantes nombraron a Isaías Chanon Hernández, dirigente de Antorcha Campesina en Tlaxcala, como su representante para esta comisión.

El nombramiento causó una diferencia entre la secretaria del ayuntamiento y los quejosos, pues los argumentos iban del derecho que tenían de nombrar una dirigencia según lo desearan a la necesidad de que los involucrados y afectados directos formaran parte de las mesas de trabajo, así como que se nombrara miembros de la comisión a comerciantes que dialogaron en la manifestación del lunes.

Tras esta diferencia y la aclaración a los medios de comunicación de que el ayuntamiento solo había recibido comprobantes de pago y permisos que pertenecían a ocho comerciantes, la comisión ingresó al palacio municipal para resolver el conflicto y conseguir que los comerciantes fueran reinstalados en su zona de venta.

Después de un par de horas, la comisión encabezada por Chanon Hernández anunció que no se habían conseguido acuerdos con el ayuntamiento capitalino, por lo que iniciaron una última movilización por las calles de Tlaxcala antes de retirarse. No sin antes advertir que “se prepare la ciudad para una serie de manifestaciones hasta que se solucione la demanda de los comerciantes”.