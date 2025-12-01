Lunes, diciembre 1, 2025
Sin cambios, Comisión de Finanzas aprueba dictamen de Presupuesto 2026

Juan Luis Cruz Pérez
Sin cambios en los montos propuestos por el Ejecutivo, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado aprobó este lunes el dictamen del Presupuesto de Egresos 2026, por un monto de 30 mil 86 millones 79 mil 28 pesos, lo que representa un incremento superior a los 2 mil millones respecto del ejercicio actual.
El documento que, sino hay cambios de última hora será sometido al pleno de la LXV Legislatura, sostiene que la propuesta gubernamental cumple con el equilibrio presupuestal, la disciplina financiera y los criterios de transparencia que marca establece la ley
De acuerdo con los considerandos, para 2026 se refuerzan cuatro pilares del gasto social que concentran una parte significativa del presupuesto, como es en le rubro de salud, por lo que prevén el fortalecimiento de infraestructura y atención a grupos vulnerables
El dictamen destaca que se garantizará la cobertura en atención médica y proyectos de infraestructura hospitalaria, así como prevención del delito y atención a víctimas como parte de la política de salud pública estatal
En el rubro de educación, en el dictamen prevén el aseguramiento de servicios públicos y formación integral, por lo que el presupuesto incluye recursos para operación escolar, “programas de inclusión, educación inicial y superior, y actualización docente, con enfoque en el respeto a derechos humanos”.
En el documento, los diputados aseguraron que con la asignación prevista para seguridad, se garantiza financiamiento a cuerpos de seguridad estatales, procuración de justicia y proyectos que fortalezcan la paz social y la prevención del delito.
Y en los rubros de obra pública, movilidad y mejora de servicios básicos en municipios, el gasto explicaron tiene un sentido social, con énfasis en población indígena y zonas de alto rezago.
Respecto a la asignación a las Comunas, los diputados de la Comisión de Finanzas y Fiscalización puntualizaron que serán actualizados los fondos Fortamun y Faismun, “una vez que la Federación publique cifras definitivas a más tardar el 31 de enero de 2026”.
De acuerdo con el dictamen, el Poder Ejecutivo contará con una inversión de 15 mil 315 millones 794 mil 95 pesos; el Poder Judicial, 575 millones 903 mil 410 pesos y al Legislativo, 503 millones 506 mil 250 pesos.
En tanto que pata organismos autónomos, el dictamen confirmó una asignación de 993 millones 209 mil 506 pesos para los organismos autónomos, de los cuales, la Universidad Autónoma de Tlaxcala contará con 140 millones 930 mil 151 pesos; Comisión Estatal de Derechos Humanos, 29 millones 105 mil 439; Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 134 millones 990 mil 553; Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 19 millones 369 mil 689; Tribunal Electoral de Tlaxcala, 47 millones 970 mil 88; Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, 13 millones 591 mil 525; Tribunal de Justicia Administrativa, 68 millones 702 mil 61 y Fiscalía General de Justicia del estado,  538 millones 550 mil pesos.

