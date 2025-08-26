Sin acuerdos para presidir la JCCP; cuatro bancadas con posibilidades, pero Morena lo mantendría

Tras asegurar que son cuatro las bancadas del Congreso local que estarían en posibilidades de presidir la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), el titular de ese órgano, el morenista Ever Campech Avelar no descartó la posibilidad de continuar en el cargo en el segundo año del ejercicio constitucional de la LXV Legislatura local.

Enfatizó que ante la salida de la diputada Soraya Bocardo Philips de la fracción del PVEM, los grupos del PT, PRD, Panal y el propio Verde, cuentan con dos integrantes, de ahí que ellos pueden aspirar a dicha posición, aunque la definición corresponderá a los 25 legisladores que integran el Congreso local.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 65, establece que será presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, por la duración de la Legislatura, el coordinador de aquel grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en el Congreso del estado. En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en ese supuesto, la responsabilidad de presidir dicho órgano tendrá una duración anual. Esta encomienda se desempeñará por los coordinadores de los grupos parlamentarios en orden decreciente del número de diputaciones que integren dicho grupo.

El coordinador del grupo parlamentario que le corresponda asumir la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política será ratificado por el pleno, por mayoría simple de votos en la primera sesión ordinaria del Congreso del estado de cada año. En caso de no obtener la ratificación, se procederá a la elección, por mayoría simple de votos, de un diputado de entre todos los integrantes de la Legislatura.

En la actualidad, Morena cuenta con 11 escaños, mientras que PT, PVEM, PRDT y Nueva Alianza, dos cada uno y el resto de las representaciones, como PAN, PRI, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Alianza Ciudadana con un legislador, mientras que Soraya Bocardo se declaró congresista independiente.

En este sentido, el líder de Morena en el Congreso local recordó que dada la escisión del PVEM y la nueva conformación de las bancadas, hay un empate en el número de integrantes de esas cuatro fracciones, con dos congresistas, de ahí que este deberá ser un tema a analizar esta misma semana, antes del inicio del periodo de sesiones, el próximo 30 de agosto.

“Tu servidor es respetuoso de lo que establece tanto el Reglamento Interior como la Ley Orgánica, en donde efectivamente establece un periodo para aquella fuerza política que no representa la mayoría absoluta. Entonces, ahora tiene que ser a través de un consenso…hoy la segunda fuerza no solamente la tendría el Partido Verde Ecologista de México, sino la tendría también el PT, el PRD Tlaxcala y el Partido Nueva Alianza. Recordemos que ahora ya estos grupos son integrados por dos legisladores o diputadas, de ahí que existen varias bancadas que tendrían esa oportunidad”.

Pese a esa incertidumbre, Campech Avelar aseguró que el ambiente político al interior del Congreso es de tranquilidad y que hasta el momento no se ha presentado ninguna propuesta formal sobre la conformación de los órganos directivos ni de la JCCP.

“Existe una gran comunicación con todas las fuerzas políticas que integran la Junta. Hasta ahora no ha habido pláticas sobre la integración de órganos políticos o administrativos. La próxima semana convocaremos a sesión para abordar este tema”, expuso.

El legislador reconoció que la ley y el reglamento no prevén el supuesto de que varias bancadas se encuentren empatadas en número de integrantes, por lo que “será necesario construir acuerdos con altura política para avanzar”.

Aunque insistió en que será respetuoso de los tiempos y de la voluntad del pleno, el coordinador de la bancada de Morena reconoció que algunos diputados le han manifestado su apoyo para que continúe al frente de la Junta de Coordinación.

“Sí me lo han externado, la mayoría ha refrendado ese respaldo de manera personal. Por supuesto, esto tiene que discutirse y votarse en la sesión correspondiente, pero el reconocimiento lo agradezco mucho”, apuntó.

De igual forma, adelantó que esta semana también se discutirá la integración del Comité de Administración, donde su actual titular, el morenista Vicente Morales, ha recibido igualmente muestras de respaldo para continuar en el cargo.

En cuanto a la mesa directiva que conducirá los trabajos del segundo año legislativo, señaló que aún no existe una propuesta definida, pero que la intención es dar cabida a todas las fuerzas políticas, de ahí que “en esa misma sesión será cuando abordemos quién presidirá los trabajos del Congreso y quiénes la acompañarán como secretarios y vicepresidentes. Hasta ahora no hay nada definido, aunque tratamos que las y los diputados que integran en su totalidad la actual legislatura sean tomados en cuenta”, apuntó.

