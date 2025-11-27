Siguen cerradas carreteras de Tlaxcala por paro nacional de agricultores y transportistas

Por cuarto día consecutivo, productores del campo mantienen bloqueos en tres puntos carreteros del estado de Tlaxcala, como parte del paro nacional en demanda de precios justos de granos, revisión a la Ley de Aguas Nacionales y mayor seguridad.

- Anuncio -

Las vías que continúan cerradas en la entidad tlaxcalteca son la carretera federal México-Veracruz, a la altura del entronque a Nanacamilpa y de Calpulalpan, así como la pista de cuota Arco Norte kilómetro 194+70, tramo Calpulalpan-Sanctórum, donde continúan filas de vehículos.

Te puede interesar: Realizan campesinos paro nacional por tiempo indefinido; bloquean carreteras del estado

En algunos momentos, la carretera México-Veracruz es abierta temporalmente, pues este martes los campesinos abrieron de las 09:30 a las 10:30 horas, por lo que la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó a través de sus redes sociales que se deben tomar precauciones y atender las indicaciones de personal que se encuentra en campo.

- Advertisement -

Los agricultores remarcaron que los precios de productos del campo son injustos, pues “la paga no cubre la realidad del trabajo”, y subrayaron que la soberanía alimentaria está en riesgo porque “sin campo, no hay comida propia” para la población mexicana.

Señalaron que uno de los temas que también preocupa a este sector es el de la migración, ya que los jóvenes han optado por abandonar la tierra de cultivo “por falta de oportunidades dignas”; además, los de la delincuencia, la extorsión y el “coyotaje” o intermediarismo.

Reiteraron que mantendrán esta protesta, pues hasta el momento no ha habido una respuesta favorable por parte del gobierno federal a sus peticiones.

- Advertisement -

También puedes leer: Continúan bloqueos de campesinos en tres puntos del estado; no descartan promover amparo si se aprueba reforma a Ley de Aguas Nacionales

Esta movilización ha generado que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) suspenda las rutas del transporte público de maestros con destino a Calpulalpan.

El paro nacional comenzó el pasado 24 de noviembre y es realizado en defensa del campo, el agua, la soberanía alimentaria y la seguridad, por parte de integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), del Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC) y de la Antac; por ganaderos, cañeros, limoneros, lecheros, pescadores y fruticultores del país.

En el estado de Tlaxcala inició con cinco el cierre en cinco puntos carreteros, pero el primer día fue retirado el de la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Cuapiaxtla, y este miércoles el de la vía Tlaxco-Apizaco.