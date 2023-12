Siguen actos de corrupción en las carreteras por parte de algunos elementos de la GN: Conatram

Pedro Carmona Zamora, coordinador estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), denunció que la corrupción “sigue en las carreteras” del país, ya que algunos elementos de la Guardia Nacional (GN) asignados a las vías de comunicación, incurren en actos de extorsión a transportistas.

Por ello, consideró que no ha habido un cambio respecto de la Policía Federal de Caminos que funcionaba en sexenios pasados, pues también tenía algunos integrantes que actuaban de la misma forma.

“La presencia de la GN no se ve en los resultados contra la inseguridad a lo largo y ancho de la República mexicana, aunque sí hay altos mandos que son respetuosos y atentos, pero una cosa es que nos digan que sí actúan y otra es atender realmente la problemática que enfrenta el sector transporte, pues se requiere de mucha capacidad y de que estos policías estén pegados a las carreteras”, expresó.

Reclamó que si no hay vigilancia necesaria “de qué sirve que estén los destacamentos llenos de patrullas y de oficiales”, por lo que la Conatram ha pedido a los coordinadores de esta corporación “que los elementos estén atentos en las vías de comunicación y que no nada más vayan viendo a quién pueden parar, a quién pueden extorsionar, porque de lo contrario no hay ningún cambio”.

Subrayó que se debe preguntar a los transportistas de carga que hacen parada en diversos puntos carreteros si esta situación todavía persiste, para corroborar que no es una mentira.

Afirmó que estas malas prácticas se han denunciado con representantes de la Guardia Nacional, “porque necesitamos un cambio y se ha pedido que el elemento que no haga su trabajo que sea reconvenido para que vaya modificando su actitud”.

Respecto de este sexenio, en el que fue creada la GN, respondió que no se culpará de esta problemática al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues “si a mí me encargan una oficina tengo que ser responsable de mi trabajo, porque si no, no le falló a quien me puso, sino a mí mismo y a la gente”.

Reconoció que hay coordinadores de la Guardia Nacional con una formación “de mucho respeto”, al igual que los titulares en carreteras, “pero si no pueden con sus elementos no entiende uno qué es lo que está pasando”.

Comparativamente con lo que era la Policía Federal de Caminos, no hay transformación “porque los de la GN están donde hay dinero, y también hay que admitir que algunos compañeros transportistas se prestan a todo eso. La corrupción sigue en las carreteras”, lamentó.

En su opinión, “los raterillos que había en algunas comunidades se incorporaron a la GN y dijeron, aquí estamos en lo nuestro todo. Eso se tiene que erradicar, pero hay quienes prefieren no denunciar para no meterse en problemas”.

Comentó que un agremiado de la Conatram le dijo que, en la carretera de Esperanza, Puebla, un elemento de la GN le pedía 40 mil pesos para liberar una caja que estaba cargada, pero no quiso denunciar la actuación de ese policía para no perder más tiempo ni dinero.