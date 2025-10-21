Sigue Tlaxcala en omisión legislativa por falta de una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas: Ávila

Tlaxcala todavía se encuentra en omisión legislativa por la falta de una ley local de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconoció Víctor Manuel Ávila García, titular de la oficina encargada de atender a estos dos sectores en el estado.

- Anuncio -

Comentó que en la pasada Legislatura se realizaron 10 mesas de trabajo y un foro general en los que surgió una propuesta en esta materia, sin embargo, ya no prosperó para que fuera presentada ante el pleno, discutida y aprobada.

Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento ni de las organizaciones de periodistas en el estado ni de diputados locales para un reiniciar con los trabajos relativos a este tema, expuso el titular de la Oficina de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Reiteró que esta ley “es apremiante” y que depende de todos los actores involucrados, no solamente de los y la diputadas, pues las propuestas se deben “socializar con los sectores, tanto defensores de derechos humanos y periodistas. Sí es necesario”.

- Advertisement -

Anotó que Tlaxcala es una de las entidades que a nivel nacional todavía carece de un marco legal local. “El gobierno del estado, con la creación de esta Oficina (de Protección), por la emisión del decreto del año 2022, ha dado un paso importante para no estar en esa omisión”, subrayó el funcionario.

No obstante, insistió en que se debe dar el siguiente paso “para tener ya de manera formal la ley local”, mientras tanto, las acciones se guían en la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se aplica a nivel nacional del año 2012.

Sin embargo, puntualizó que también el decreto estatal de 2022 contiene elementos que están ligados a la legislación nacional, por lo que sostuvo que en Tlaxcala “sí tenemos los elementos (legales) para seguir trabajando” al respecto.

- Advertisement -

Recordó que en el caso del gremio periodístico las principales agresiones denunciadas en su contra son cometidas por policías municipales o por integrantes del cabildo de los ayuntamientos, quienes tratan de impedir que realicen entrevistas a la autoridad en turno.

Otra forma de violencia hacia este sector son las amenazas a través de las diferentes redes, sobre todo cuando el servidor público aludido en alguna nota periodística no está de acuerdo en la forma en la que se le ha señalado.

También puedes ver: Ávila: hay 25 personas incorporadas a mecanismos de protección a defensores de DDHH y periodistas