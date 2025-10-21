Martes, octubre 21, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Sigue Tlaxcala en omisión legislativa por falta de una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas: Ávila

Sigue Tlaxcala en omisión legislativa por falta de una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas: Ávila
Sigue Tlaxcala en omisión legislativa por falta de una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas: Ávila
Guadalupe de La Luz Degante

Tlaxcala todavía se encuentra en omisión legislativa por la falta de una ley local de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconoció Víctor Manuel Ávila García, titular de la oficina encargada de atender a estos dos sectores en el estado.

- Anuncio -

Comentó que en la pasada Legislatura se realizaron 10 mesas de trabajo y un foro general en los que surgió una propuesta en esta materia, sin embargo, ya no prosperó para que fuera presentada ante el pleno, discutida y aprobada.

Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento ni de las organizaciones de periodistas en el estado ni de diputados locales para un reiniciar con los trabajos relativos a este tema, expuso el titular de la Oficina de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Reiteró que esta ley “es apremiante” y que depende de todos los actores involucrados, no solamente de los y la diputadas, pues las propuestas se deben “socializar con los sectores, tanto defensores de derechos humanos y periodistas. Sí es necesario”.

- Advertisement -

Anotó que Tlaxcala es una de las entidades que a nivel nacional todavía carece de un marco legal local. “El gobierno del estado, con la creación de esta Oficina (de Protección), por la emisión del decreto del año 2022, ha dado un paso importante para no estar en esa omisión”, subrayó el funcionario.

No obstante, insistió en que se debe dar el siguiente paso “para tener ya de manera formal la ley local”, mientras tanto, las acciones se guían en la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se aplica a nivel nacional del año 2012.

Sin embargo, puntualizó que  también el decreto estatal de 2022 contiene elementos que están ligados a la legislación nacional, por lo que sostuvo que en Tlaxcala “sí tenemos los elementos (legales) para seguir trabajando” al respecto.

- Advertisement -

Recordó que en el caso del gremio periodístico las principales agresiones denunciadas en su contra son cometidas por policías municipales o por integrantes del cabildo de los ayuntamientos, quienes tratan de impedir que realicen entrevistas a la autoridad en turno.

Otra forma de violencia hacia este sector son las amenazas a través de las diferentes redes, sobre todo cuando el servidor público aludido en alguna nota periodística no está de acuerdo en la forma en la que se le ha señalado.

También puedes ver: Ávila: hay 25 personas incorporadas a mecanismos de protección a defensores de DDHH y periodistas

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Chocan ministros de la SCJN en audiencia pública de personas con discapacidad

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Durante la primera audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con personas con discapacidad,...

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

Propone reformas al Fomtlax para hacerlo más eficiente y con lenguaje incluyente

Juan Luis Cruz Pérez -
Con el argumento de modernizar su operatividad, hacer más eficiente su funcionamiento y adecuarlo al lenguaje incluyente que hoy marca la legislación estatal, el...

Más noticias

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Aseguradoras litigan con el SAT por adeudos de hace 10 años

La Jornada -
La aseguradora AXA mantiene litigios contra el fisco y el Estado mexicano por adeudos que datan desde hace una década. La empresa de origen...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025