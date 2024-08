SIA prevé gasto de al menos 450 mdp para 2025; “para tener un campo productivo”: de la Peña

Para 2025, la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) prevé solicitar un presupuesto de al menos 450 millones de pesos, esto es, cerca de 12.8 por ciento más, comparativamente con el gasto aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024.

Lo anterior, de acuerdo a lo informado por Rafael de la Peña Bernal, quien puntualizó que todavía no se ha definido con exactitud la cifra y por tanto, “no quiero decirlo, porque no he platicado con los diputados entrantes, con los salientes sí tenía pláticas constantes, lo mismo la gobernadora, pero yo creo que algo se debe de hacer”.

Anotó que por lo menos se requiere de un presupuesto de 600 millones de pesos “para tener un campo productivo” y recordó que actualmente es cercano a los 400 millones de pesos, pero he hecho muchísimo con eso… lo ha hecho el gobierno del estado de Tlaxcala, los diputados, con apoyarnos con que haya mayor cantidad de recursos”.

Resaltó la importancia de inyectar dinero al sector primario, “porque sabemos que del campo comemos todos tres veces al día, es uno de los cuatro pilares junto con la salud, seguridad y educación, son las prioridades”.

Dijo que estos cuatro rubros seguirán aportando beneficios a la población en general, de ahí que también buscará una reunión con los nuevos congresistas, “para que nos ayuden a tener lo que estoy pidiendo, por lo menos que tengamos 450 millones de pesos” en 2025; para 2026, 500 millones, y cerrar con 600 millones en 2027.

Respecto del gasto para el presente año, el del siguiente ejercicio fiscal significaría un incremento de 51 millones 122 mil 373 pesos, pues en este 2024 el monto es de 398 millones 877 mil 627 pesos, según el Presupuesto de Egresos del Estado aprobado por el Cogreso local.

En diciembre de 2023, el Poder Legislativo avaló, sin modificación alguna, la iniciativa de presupuesto anual enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Para el Capítulo 1000 de Servicios Personales, la SIA dispone de 22 millones 983 mil 689 pesos; de un millón 225 mil 501 pesos para el 2000 de Materiales y Suministros, y de tres millones 081 mil 749 pesos para el 3000 de Servicios Generales.

Asimismo, de 366 millones 775 mil 758 pesos para el 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras, y de cuatro millones 810 mil 930 pesos para el 7000 de Inversión Financiera y Otras Erogaciones.

En este año, el Seguro Agrícola para Atender Siniestros Agroclimáticos no tuvo incremento, por lo que se ejercerán 23 millones de pesos, cantidad similar a la de 2023; en contraste, el de fertilizantes y semillas creció alrededor de 13.4 por ciento.