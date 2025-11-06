La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) entregó este jueves el Premio Estatal al Mérito Ganadero 2025 al productor Guillermo Cruz Galicia, propietario de la Granja Acuícola Las Ranas, ubicada en el municipio de Hueyotlipan, en reconocimiento a su destacada labor en la innovación y sustentabilidad del sector agropecuario tlaxcalteca.

- Anuncio -

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la ceremonia de premiación y reconoció el trabajo de las mujeres y hombres que mantienen vivas las tradiciones del campo. “A las mujeres y hombres que hacen posible que en cada mesa de Tlaxcala haya alimento, que nuestras tradiciones sigan vivas y que el trabajo rural continúe siendo el corazón que late con más fuerza en esta tierra”, expresó.

La mandataria subrayó que el premio simboliza el esfuerzo y la pasión de quienes sostienen la vida rural del estado. “La entrega del Premio al Mérito Ganadero 2025 simboliza el reconocimiento al esfuerzo, a la constancia, a la pasión de quienes se han dedicado a cuidar, producir y alimentar a su gente. En Tlaxcala el campo también crece con el pueblo”.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros destacó los avances productivos del estado, que actualmente cuenta con más de 45 mil unidades de producción pecuaria. “Producimos más de 70 mil toneladas anuales de carne, leche, huevo y miel con un valor superior a los 4 mil millones de pesos. Gracias a su esfuerzo, Tlaxcala ocupa el séptimo lugar nacional en producción de carne ovina”, señaló.

- Advertisement -

Además, reconoció la creciente participación de las mujeres rurales y el impulso económico al campo. “Somos el segundo estado del país que más apoyos brinda a las mujeres del sector rural. Invertimos 393 millones de pesos en beneficio de 100 mil mujeres del campo que hoy siembran con autonomía, esperanza y prosperidad”, enfatizó.

Te podría interesar: Tlaxcala impulsa la diplomacia cultural para consolidar su proyección artística internacional

Resaltó los logros de su administración en infraestructura y equipamiento agropecuario. “En cuatro años invertimos mil 428 millones de pesos para fortalecer el campo. Construimos y rehabilitamos 850 jagüeyes y destinamos 500 millones de pesos en equipamiento para productores de los 60 municipios”, apuntó.

- Advertisement -

Asimismo, celebró el reconocimiento internacional del sistema agrícola tlaxcalteca. “Fortalecimos el sistema de metepantle que hoy ha sido reconocido por la FAO como sistema de patrimonio agrícola mundial”, añadió.

En el marco de la entrega, la titular del Ejecutivo estatal felicitó a Guillermo Cruz Galicia por su ejemplo de tenacidad y compromiso. “Quiero dar un merecido reconocimiento a Guillermo Cruz Galicia, de Granja Acuícola Las Ranas de Hueyotlipan. Muchos años de trabajo, de esfuerzo, con tenacidad, con compromiso y no parar nunca para que eso dé frutos. Felicidades, Guillermo”, expresó la gobernadora.

Por su parte, el secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal explicó que el ganador fue elegido entre siete finalistas por un jurado especializado. “Se pusieron a 10 jueces de distintas partes con capacidad para escoger entre siete concursantes que participaron, y salió el ganador”, indicó.

De la Peña Bernal resaltó la innovación y sostenibilidad del proyecto galardonado. “Desde que utiliza el agua de la lluvia y toda la utiliza para sus peces, le dan un sentido giratorio donde también hay plantas, hidroponía y produce muchísimo de excelente calidad. Tienen también el restaurante para la venta de todos los productos y es excelente el trabajo que han realizado durante estos cuatro años”, describió.

El titular de la SIA destacó que el éxito de Cruz Galicia demuestra los resultados del apoyo institucional al campo. “¿Qué necesita el campo? Apoyo. Cuando hay apoyo vemos estos crecimientos, no nada más el producto primario, sino el valor agregado que le dan para que el campo de Tlaxcala salga adelante”, puntualizó.

Consulta: Presentan actividades de la Pakki Trail en Apizaco; es un evento deportivo con causa social