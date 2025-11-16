SIA entrega 458 paquetes agropecuarios para fortalecer economía familiar en 17 municipios

El gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), realizó la entrega de 458 paquetes agropecuarios a productores de 17 municipios, como parte de las estrategias orientadas a fortalecer la economía familiar y mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales.

Esta entrega de apoyos es producto de una aportación estatal de 393 mil 571 pesos, recurso destinado a dotar a las familias de herramientas y materiales que les permitan fortalecer su producción, reducir gastos y estimular proyectos de autosuficiencia alimentaria.

Con estas acciones, se benefició a tlaxcaltecas de los municipios de Amaxac de Guerrero, Apetatitlán, Atltzayanca, Calpulalpan, Chiautempan, Contla, Tequexquitla, Huamantla, Ixtacuixtla, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, Muñoz de Domingo Arenas, Sanctórum, Zacatelco, Xaltocan, Yauhquemehcan y Tlaxcala, reforzando la cobertura estatal de los programas orientados al sector agropecuario.

La SIA destacó que los paquetes entregados forman parte de un programa integral que busca acercar apoyos de manera directa, especialmente a comunidades con menor acceso a insumos y recursos productivos. Con ello, se contribuye a que pequeños productores y familias rurales puedan mejorar su actividad agrícola, avícola o de autoconsumo.

Además de la distribución de insumos, la estrategia se complementa con asesoría técnica, seguimiento comunitario y capacitación, con el objetivo de asegurar que los apoyos se traduzcan en mejoras reales en la productividad y en el bienestar de la población beneficiada.

La SIA reiteró que este tipo de programas representa un compromiso permanente con el desarrollo rural, al garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan y promover condiciones más justas para las familias del campo tlaxcalteca.