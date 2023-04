SIA debe aclarar cifra real de jagüeyes nuevos; campesinos dicen que algunos sólo han sido rehabilitados: CNC

Tulio Larios Aguilar, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), consideró que el gobierno debe precisar el número real de jagüeyes construidos en esta administración, porque en recorridos los agricultores han señalado que algunos ya existían y que solo fueron rehabilitados con acciones de limpieza.

“No pueden presumir que hicieron una acción de gran envergadura cuando no es así. Si no nos llueve, ¿tiene sentido un jagüey?, ¿qué almacenamos?. Otra vez estamos esperando a que el tiempo mejore, por qué no optar por otra cosa, como un programa de reforestación serio, es fundamental”, reiteró.

Refirió que la “primera gran pregunta” a plantear es la cantidad real de estos aljibes construidos en lo que va de la presente administración, los cuales han sido presentados como uno de los programas de mayor relevancia en apoyo a campesinos con tierras de temporal y que son la mayoría.

“¿Cuántos son?, porque en el informe (de gobierno) se dijo un número y en la declaración frecuente con medios de comunicación dan otro, pero cuando vamos allá (al campo) nos dicen, ese jagüey ya estaba, ese otro también; ¿qué hicieron?, medio limpiaron o limpiaron, no sabemos, o nos ayudaron a limpiar“, expuso.

Respondió que no tiene la cifra exacta de estos sistemas de acopio que, a decir de los ejidatarios, no son nuevos, por lo que insistió en que la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) tiene que aclarar este dato.

Consideró que la estrategia para hacer frente a la sequía debe ser producto de un estudio, en función del cambio climático, para determinar las especies de vegetación que pueden ser alternativa, ya sea maguey u otras, aunado al acompañamiento técnico al productor, a efecto de brindarle mayor certeza.

Enfatizó que otro problema que ha generado preocupación generalizada es la condición de sequía en zonas específicas del estado, particularmente en la del valle de Huamantla que comprende a los municipios de El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Zitlaltepec Ixtenco, una parte de Tocatlán y de San José Teacalco.