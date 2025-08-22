SIA acerca a municipios talleres para mejorar la alimentación del ganado

La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), a través del programa de Capacitación Móvil y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, lleva a los municipios talleres prácticos para productores de ganado lechero, enfocados en la elaboración de alimento concentrado a base de cultivos locales.

Durante estas jornadas, especialistas en medicina veterinaria y zootecnia enseñan a formular dietas equilibradas para vacas lecheras, garantizando los nutrientes necesarios de acuerdo con su etapa productiva.

El objetivo es que los productores elaboren alimento con 20 por ciento de proteína cruda, sin recurrir al uso de nitrógeno no proteico, lo que mejora la calidad de la leche y la salud del ganado.

El médico veterinario zootecnista Adán Matlalcuatzi Alonso, responsable de impartir los talleres, destacó que el aprovechamiento de los propios cultivos de los productores permite reducir los costos de alimentación y evitar la compra de concentrados comerciales, que resultan más caros y de menor calidad.

Estos cursos se han llevado a cabo en los municipios de Atlangatepec, Calpulalpan, Huamantla, Lázaro Cárdenas, Tlaxco, Nativitas y Cuaxomulco, beneficiando directamente a ganaderos locales con asesoría técnica especializada.

Con estas acciones, el gobierno del estado busca que las y los productores den valor agregado a sus cosechas, transformen sus propios insumos en alimento de calidad y mejoren la rentabilidad de sus unidades de producción, fortaleciendo así la economía familiar.