“Si yo pude, ¿por qué ustedes no?”: Diego Iván

“Si yo pude, ¿por qué ustedes no?”, es la máxima con la que Diego Iván González Galán rebate a la sociedad que acostumbra limitar a personas con alguna discapacidad en el desarrollo de actividades.

Nació en la capital del país, pero reside en el estado, en el municipio de Tzompantepec, desde hace aproximadamente un año.

El joven de 18 años de edad es medallista de las competencias Paranacionales Conade 2022, efectuadas en Hermosillo, Sonora, en las que consiguió tres preseas de oro representando a la entidad tlaxcalteca.

- Anuncio -

“Siento que fue un resultado muy bueno, aunque creo que pude haber mejorado más mis tiempos para llegar a una competencia más grande”, añade con gesto de autoexigencia.

Su participación en competencias comenzó a la edad de 12 años en la disciplina de silla de ruedas de alta velocidad T–54. “Practiqué y vi que me gustaba mucho este tipo de deporte, la verdad es algo muy bueno y me sirve mucho, porque en años anteriores a 2022 ya había obtenido medallas de oro y me ayudaban económicamente”.

- Anuncio. -

En 2017 alcanzó una condecoración de oro; en 2018, dos y en 2019, tres, en 100, 200 y 400 metros, respectivamente, en las justas de Sonora.

–¿Qué han significado para ti estas participaciones?

- Anuncio.. -

–Es algo grandioso y para mi familia es un orgullo enorme por todo lo que pasé.

Diego Iván confía a La Jornada de Oriente que a los 7 años de edad enfermó de cáncer, por lo que inició un tratamiento para sanar de este mal.

“Afortunadamente sí pude pasar ese proceso y por eso es que es más el orgullo para mis familiares, por los resultados en las competencias, vieron que hice todo lo posible”, realza en la charla.

Este atleta de 18 años de edad se motivó a practicar este deporte por la forma en que la sociedad en general mira a las personas con alguna discapacidad, al ponerles restricciones en su desempeño en diversos ámbitos de la vida.

“Se podría decir que me inspiré para demostrar que sí tenemos un límite, pero podemos sobrellevarlo más, que podemos hacer lo que ellos hacen, aquellos que no tienen una condición física como la de nosotros y hasta un poco más”, subraya.

–¿De niño tenías la ilusión de convertirte en deportista o una meta en específico?

–Simplemente quería dar lo mejor de mí para seguir siendo un orgullo para mis papás y tener un mejor futuro.

–¿Había alguna figura deportiva que te inspirará?

–Como tal, no. Yo no pensé que fuera a surgir todo esto; antes de enfermar era como cualquier niño, pero con el cáncer hubo un cambio repentino.

“Un poco de mi infancia lo pasé en el hospital para recibir todos los tratamientos, pero después de eso decidí mejorarme a mí mismo para mostrar que no hay límites para la vida”, enfatiza.

–¿En estos últimos años te has enfrentado a obstáculos?

–Sí, el principal y el más grande fue el tiempo de confinamiento por la pandemia de Covid–19.

“Porque todas las instalaciones deportivas a las que yo podría asistir para realizar mis entrenamientos estuvieron cerradas, ese periodo estuve sin asistir a los entrenamientos, lo cual hizo que mi desempeño bajara mucho en los tiempos que ya tenía para, a lo mejor, llegar a una competencia paralímpica o a algo más grande, pero fueron empeorando y se dificultó retomar lo que ya había avanzado con anterioridad”.

En el deporte ha encontrado un hobby para distraerse “un poco” de otras actividades. Sin embargo, también dedica parte de su tiempo a estudiar y actualmente cursa el tercer año de preparatoria.

Planea realizar una carrera y confía en “tener resultados favorables para ingresar a una buena universidad donde pueda desempeñar mejor mis estudios, como la Autónoma Nacional de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN), para cursar alguna ingeniería ya sea mecánica o mecatrónica.

Su meta próxima es “intentar algo más grande, tal vez una competencia internacional, pero la más, más, más grande es ir a una olímpica y traer una medalla”. Para esto se ha fijado el propósito de participar en los 400 metros “porque es lo más seguro”, ya que trabajará en reducir su tiempo de un minuto a menos de 56 segundos.

Agradece a su entrenador Martín Díaz por apoyarle “en este mundo de competencias, desde que llegué al estado; sentí que sí podría dar lo mejor de mí para seguir escalando más y más”.

La gratitud la extiende hacia su papá Héctor González García y su mamá Adriana Galán Vázquez, por el impulso que le dan para lograr sus objetivos.

Un día normal en la vida de Diego transcurre entre la escuela y en la tarde–noche entrena un poco. Se alimenta lo mejor posible para tener una condición más óptima y no perder el rendimiento acumulado a cada momento.

–¿Hay otro obstáculo que percibas para tu desarrollo como atleta?

–Se podría decir que las horas que paso en la escuela porque cuento con menos para entrenar y mejorar mis tiempos que me permitan avanzar más en esta disciplina.

Está consciente que al ingresar a la universidad tendrá que dedicarse más a estudiar y ello le dificultará llevar a cabo actividades deportivas.

También repara en el aspecto económico. En unas competencias celebradas en Cancún no pudo conseguir resultados favorables por la falta de respaldo financiero, pues se complica tener acceso a ese beneficio. “En el caso del Instituto del Deporte del Estado de Tlaxcala (IDET) dicen que los recursos son escasos”, lamenta.

“Nos cuesta un poco más buscar empresas o gente que nos quiera ayudar en este tipo de cosas, me gustaría que el apoyo fuera más grande para las personas con discapacidad, porque es un poco más difícil adquirir lo que necesitamos para entrenar y desempeñarnos adecuadamente”, realza.

“La discapacidad no nos da siempre un límite, nosotros podemos superarlo mucho más. En las competencias de Hermosillo quería representar a todas las personas en esta situación”, recalca.