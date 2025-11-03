Si quitamos la presión, perdemos otra vez, declara un productor desde lo alto de su tractor, y convierte la carretera en un foro de resistencia agropecuaria. Mientras, en otro punto de la geografía nacional, una mujer atrapada 24 horas en un autobús por los bloqueos confiesa su desesperación con la elocuencia del hambre: “Llevo 24 horas sin comer y las posibilidades de que encuentre algo de una tiendita son bastante bajas”.

El campo mexicano, en su grito de guerra, logra lo impensable: hacer que el ciudadano de a pie experimente, en carne propia una leve fracción de la incertidumbre que vive diariamente el productor rural. Y así, entre tractores y pancartas, se escribe el primer capítulo de esta tragicomedia nacional donde el maíz, ese antiguo dios convertido en mercancía, muestra sus garras.

La divina ironía de los números

El gobierno federal, en un acto de realismo mágico administrativo, anuncia un precio de garantía de 6 mil 50 pesos por tonelada para el maíz blanco en tres estados del Bajío. Los productores, ilusos, piden 7 mil 200 pesos para no quebrar. La autoridad, con la contundencia de quien descubre una verdad revelada, explica que su oferta es 25 por ciento superior al precio internacional. ¡Un gesto de magnanimidad en medio del naufragio!

Los agricultores, agradecidos, responden con más bloqueos. La racionalidad del escritorio choca con la aritmética desesperada de la parcela: ¿de qué sirve un precio “mejor” si, según los datos, la rentabilidad se desplomó de más del 50 por ciento en 2022 a un mísero 12 por ciento en 2025, mientras los costos de producción se disparan un 50 por ciento? Las cifras bailan su danza macabra mientras el campo se convierte en una gran ironía: produce más que nunca para ganar menos que nunca.

El santo patronazgo de la Bolsa de Chicago

La presidenta hace gala de una pedagogía económica global, recuerda a los productores que por el sagrado T–MEC, el precio del maíz en México se determina en la Bolsa de Chicago. Así es, el destino del grano que da identidad, el sustento de la tierra del pan de maíz, se decide entre operadores que jamás en su vida han tocado una mazorca de maíz morado.

Una tonelada que tras la guerra en Ucrania valía más de 7 mil pesos, hoy se cotiza en 3 mil 200. La soberanía alimentaria se rinde ante la tiranía de los productos básicos (commodities) y el maíz, de ser un regalo de los dioses, pasa a ser un número en una pantalla. ¡Oh, progreso! El precio de nuestra tortilla lo deciden señores que probablemente creen que el nixtamal es un político tlaxcalteca de la 4T.

Tlaxcala, o la resistencia identitaria como acto de fe

Mientras el país se convulsiona, Tlaxcala, la cuna del maíz, se erige como un bastión de la defensa del grano nativo. Aquí se resguardan 16 de las 60 razas nativas de México, las comunidades no solo protestan por el precio; celebran ferias, intercambian semillas y protegen un patrimonio biocultural que ningún tratado comercial puede valorar.

En Ixtenco, el maíz de colores es parte del patrimonio ancestral otomí, y su conservación es un acto de resistencia frente a la homogenización genética. Mientras el gobierno federal debate precios, Tlaxcala ya decretó su Ley de Fomento y Protección a los Maíces Nativos y creó el Consejo Estatal del Maíz.

Para ellos, cada ciclo de siembra “es un acto de resistencia y esperanza”. ¿Será que en la CDMX olvidan que el maíz, antes que mercancía, es cultura, salud y soberanía? Mientras tanto, los amantes de la comida (foodies) descubren el “maíz azul” como si fuera un invento reciente de la gastronomía molecular.

El gran teatro del absurdo nacional

El espectáculo es digno de un drama griego con toques de carpa. Por un lado, el gobierno anuncia con bombo y platillo que México es autosuficiente en maíz blanco, al producir más de 20 millones de toneladas, como si la abundancia fuera sinónimo de bienestar. Por el otro, los productores se ahogan en esa abundancia que no se traduce en precios justos.

Es la paradoja perfecta: producir más para ganar menos, el sueño capitalista convertido en pesadilla agrónoma. Mientras, la clase política se rasga las vestiduras hablando de “soberanía alimentaria” y firma tratados que entregan la alimentación al casino global de las commodities. ¡Viva México, donde la soberanía es un discurso y la dependencia una realidad!

El diálogo de los sordos

“Mantenemos las puertas abiertas al diálogo”, reitera el secretario Berdegué. Los productores, mientras, anuncian una gran movilización nacional hacia la Ciudad de México. Es el eterno ritual de la política mexicana: el gobierno ofrece mesas de trabajo; el campo responde con tractores en las carreteras.

Y en medio, la ciudadanía, atrapada en el tráfico, es el rehén involuntario de un conflicto que no entiende, pero cuyo desenlace termina por pagar en el precio de la tortilla. Es el eterno retorno de lo mismo: el campo exige ser escuchado, la ciudad pide que lo escuchen, pero sin afectar su tráfico, y el gobierno responde con promesas que siempre llegan tarde, como los aguaceros en tiempo de sequía.

¿Y la identidad?

Al final del día, surge la pregunta: ¿Qué queda de la identidad del maíz? En Tlaxcala una persona mayor guarda las semillas de maíz tzoquitl como reliquias familiares (que lo son), y en los supermercados la tortilla se vende como un commodity más.

El maíz se convierte en la gran metáfora de México: desgarrado entre la tradición y la modernidad, entre el valor cultural y el precio de mercado, entre la milpa sagrada y la Bolsa de Chicago. Quizás la verdadera ironía es que, la preocupación por el precio del grano, pierde de vista que el maíz no es solo lo que comemos, sino lo que somos.

En conclusión, el maíz, ese grano sagrado que durante milenios es símbolo de vida e identidad, hoy es el protagonista de una tragicomedia nacional. Su precio lo fija Chicago, su producción quebranta a los campesinos, su defensa más fervorosa es un acto de resistencia cultural en Tlaxcala, y su crisis paraliza al país.

Como diría el maestro Monsiváis, es el México moderno en todo su esplendor: un país que defiende con uñas y dientes su símbolo cultural, mientras el mercado se encarga de recordarle, a base de números rojos, que los símbolos, en la era global, no cotizan en la bolsa.

Y, sin embargo, ahí sigue la milpa, testaruda, verde esperanza en un campo de batalla económico, recordándonos que algunos valores no caben en las cotizaciones de Chicago. Porque el maíz, al final, es más que un número: es la memoria agrícola de un pueblo que se niega a convertir su patrimonio en simple nota al pie de un informe financiero.