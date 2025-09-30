Si hoy fueran las elecciones, el PAN ganaría en ocho municipios: Ángelo Gutiérrez

El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Ángelo Gutiérrez Hernández afirmó que, si hoy fueran las elecciones, su partido estaría en condiciones de ganar ocho municipios, de acuerdo con las mediciones internas de la dirigencia.

“Yo quiero decirte, si el día de hoy fueran las elecciones, el PAN estaría ganando ocho municipios”, expresó el dirigente ante medios de comunicación.

Gutiérrez destacó que la estructura panista se encuentra en proceso de fortalecimiento y que la prioridad es preparar a militantes y simpatizantes con capacitación constante, pues “estamos a lo nuestro, fortaleciendo a nuestras mujeres, a nuestros hombres con capacitación, más capacitación y al último, capacitación, porque son y serán los mejores perfiles que vamos a darle a la ciudadanía”.

El dirigente recordó que, en 2024, el PAN obtuvo apenas 9 por ciento de la votación en Tlaxcala, pero que los más recientes estudios de opinión reflejan un crecimiento. “Recuerden, nosotros en el 2024 sacamos el 9 por ciento. Hoy ya diversos estudios nos están colocando entre 14 y 15 puntos”, dijo.

En ese sentido, adelantó que el objetivo es duplicar la votación de la última elección, ya que “no solamente aspiramos a duplicar esa votación que sacamos en el 24, sino ahorita estamos concentrados en el fortalecimiento de nuestras estructuras”.

Sobre las aspiraciones rumbo a la gubernatura en 2027, Gutiérrez aseveró que existen perfiles definidos dentro del panismo. “Si nos toca mujer, está la diputada Miriam Martínez, quien hasta este momento ha levantado la mano, y si es hombre, el único compañero que ha manifestado es Juan Carlos Sánchez García”, detalló.

El dirigente estatal precisó que, aunque aún no existe claridad sobre una posible alianza con otros partidos, Acción Nacional ya trabaja en la conformación de cuadros sólidos.

“Ciertamente la dirigencia aún no nos da un norte sobre la posibilidad de una alianza, pero en estos momentos yo descartaría que estemos en posibilidad por la configuración que se va a dar de las 17 gubernaturas”, señaló.

Gutiérrez Hernández también afirmó que el escenario político en Tlaxcala podría favorecer al PAN debido a divisiones en sus adversarios. “Creo que los números ahorita nos están yendo bien. Enfrente vemos que habrá una implosión y nosotros pues estamos a lo nuestro”, expresó.

El líder panista hizo un llamado directo a la ciudadanía para sumarse al partido y contribuir a construir una alternativa en el estado, porque “ellos son los que nos interesan y a ellos les hago un llamado para decir que las puertas de Acción Nacional están abiertas”.

Asimismo, subrayó la importancia de sumar a sectores estratégicos para ampliar la base de apoyo. “Estamos en la tarea de buscar que los ciudadanos se afilien en Acción Nacional, de ir por las asociaciones civiles, de ir por las asociaciones empresariales”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez Hernández reiteró que el PAN busca presentarse como un instrumento ciudadano, pues “aquí tienen un instrumento que pertenece al pueblo, que es el Partido Acción Nacional, que tiene toda la infraestructura necesaria para que puedan hacer un buen papel como ciudadanos comprometidos en cada uno de sus municipios”, concluyó.