Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Sesnsp: 64.9% de llamadas de emergencia de violencia contra la mujer corresponde a la ejercida por la pareja; se iniciaron 92 carpetas de investigación de enero a julio por delitos contra este sector

Guadalupe de La Luz Degante

De enero a julio del presente año 2025, el número de emergencia 911 ha recibido cuatro mil 111 llamadas por incidentes de violencia cometidos en contra de las mujeres en el estado, de las cuales, 64.9 por ciento corresponde a la ejercida por la pareja, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

La estadística muestra que también en el mismo periodo se iniciaron 92 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos contra la población femenina de esta entidad.

Con base en este informe, el número de las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, es de 799; por abuso sexual es de 36; por acoso u hostigamiento es de 45; por violación es de 35 y por violencia familiar es de 527.

Sin embargo, la violencia de pareja continúa como la principal que se perpetra hacia este sector de la población, de acuerdo con el registro del Sesnsp, pues del 1 de enero al 31 de julio se realizaron dos mil 669 reportes de este tipo, lo que significa 64.9 por ciento de la totalidad.

Mientras que de las 92 carpetas de investigación iniciadas por la autoridad ministerial en este mismo lapso de este año, 34 son por violencia familiar, 18 por lesiones culposas y 14 por dolosas, y 11 por violación simple o equiparada.

El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de cuatro feminicidios, de tres homicidios dolosos y de tres culposos; por lo tanto, en este periodo han sido privadas de la vida 10 mujeres en la entidad tlaxcalteca.

Por secuestro se han iniciado dos carpetas de investigación, lo que ubica al estado en el quinto lugar nacional al presentar una tasa de 0.27 por cada 100 mil mujeres, pues la nacional es de 0.14. Por extorsión se ha iniciado una y dos por violencia de género.

En cuanto a los delitos de tráfico de menores, trata de personas y corrupción de menores, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) no ha reportado ninguna carpeta al Sesnsp.

El Secretariado puntualiza que las cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y que son proporcionadas cada mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas. “Es decir, se trata depresuntos hechos delictivos”.

Destaca que la nueva metodología permite generar estadísticas con perspectiva de género mediante la inclusión de ilícitos relacionados con violencia contra la mujer, particularmente el feminicidio, y subraya que la separación de la información del sexo de las víctimas amplía la gama de delitos.

Pero indica que los incidentes de llamadas de emergencia al número 911, no son denuncias ante una autoridad, se trata únicamente de probables hechos con base en la percepción de la persona que realiza el reporte correspondiente.

