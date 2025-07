Sesa refuerza la vacunación infantil para prevenir brote de sarampión en la entidad

La Secretaría de Salud (Sesa) puso en marcha una estrategia preventiva con la que busca la aplicación de 21 mil vacunas contra el sarampión para infantes de entre 11 y 18 meses de edad, con el objetivo de evitar brotes como los registrados en Chihuahua y Sonora, donde ya se reportan 3 mil 500 casos acumulados y 12 defunciones.

En entrevista, el secretario de Salud del estado, Rigoberto Zamudio Meneses explicó que si bien Tlaxcala no presenta una alta tasa de migración ni flujo de jornaleros hacia los estados afectados, es fundamental cerrar filas y generar un bloque inmunológico que proteja a las niñas y niños tlaxcaltecas.

Detalló que los municipios de Tlaxcala, Huamantla y Apizaco han alcanzado niveles óptimos de vacunación, superando el 94 por ciento de cobertura, por lo que se encuentran en color verde. Sin embargo, reconoció que en municipios como Calpulalpan, Terrenate, Españita, Atltzayanca, Tequexquitla y Cuapiaxtla los índices son bajos y preocupantes.

“El llamado es a los padres de familia: lleven a sus hijos a vacunar. Tenemos 21 mil vacunas disponibles. Vamos a salir casa por casa a buscar a los menores que no han sido inmunizados”, subrayó.

El titular de la Sesa informó que se trabaja en coordinación con el IMSS, ISSSTE e IMSS–Bienestar, quienes cubrirán la zona norte del estado. La Secretaría de Salud se concentrará en los municipios del oriente para abarcar las regiones con menor cobertura.

Zamudio Meneses atribuyó la baja asistencia a los centros de salud al cambio de hábitos tras la pandemia de Covid–19, lo cual ha provocado que muchos padres no completen el esquema básico de vacunación en sus hijos. “Un solo caso de sarampión me representa un problema para mí gravísimo. Que hasta este momento no tengo, pero no quiero tener”, reconoció.

Advirtió que los menores no vacunados corren el riesgo de enfermar de sarampión, rubéola o paperas, enfermedades que pueden derivar en complicaciones graves como neumonía o parotiditis, e incluso cáncer en los linfomas, si no se previenen con la vacuna correspondiente.

La jornada intensiva de vacunación inicia este 30 de julio y se mantendrá hasta alcanzar al menos el 95 por ciento de cobertura en todo el estado. El secretario reiteró que, debido a la alta tasa de contagio del sarampión —una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas con un solo estornudo—, por lo que es fundamental vacunar a todos los menores de entre 11 y 18 meses. “A los 12 meses todos deben de tener triple viral SRP. Así se llama. Para sarampión, rubéola y parotiditis, que causa las paperas”, concluyó.