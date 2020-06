Conmina Sesa a personas con síntomas de Covid-19 a ser tratados con TNR4 para reducir complicaciones o deceso

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales conminó a las personas con síntomas respiratorios asociados a Covid-19 a que llamen al 911, a la Dirección de Epidemiología de la dependencia o al Centro de Regulación de Urgencias Médicas (CRUM) para que se les suministre el tratamiento TNR4 diseñado para regular la respuesta inflamatoria que provoca el virus y con ello reducir el riesgo de complicaciones de la enfermedad o de muerte.

Aclaró que el protocolo médico puede ser suministrado a los pacientes a partir de los primeros síntomas y sin esperar el resultado de la prueba contra el nuevo coronavirus, pues por tratarse de una mezcla de cuatro fármacos ya aprobados por las autoridades sanitarias no generan reacciones adversas; además de que el tratamiento, que es gratuito, puede ser seguido por las personas en sus hogares con apoyo de las “Brigadas Cuídate” de la Sesa.

En rueda de prensa para informar sobre la situación de la contingencia sanitaria por el Covid-19 en Tlaxcala, el funcionario refirió que hasta este miércoles se han aplicado 5 mil 516 pruebas diagnósticas, de las cuales, 2 mil 040 han dado positivo y 3 mil 162 negativo, en tanto, 314 están a la espera de resultado y mil 511 se han recuperado de la enfermedad. En cuanto a decesos, se han registrado 274.

Lima Morales asentó que el número de positivos acumulados a la fecha no debe sorprender, pues se trata de un virus muy contagioso, además que es resultado del alto número de pruebas que se han aplicado –Tlaxcala se encuentra en la décima posición a nivel nacional en este rubro–. Recordó que las medidas de sana distancia y de higiene se implementaron no para evitar las infecciones, sino para que estas se presentarán lo más lento posible para que no se saturen los servicios hospitalarios.

“Nosotros calculamos que en el plazo de 14 semanas viviríamos la etapa más fuerte y se tuvieran números mucho más desgarradores, en estos momentos podemos decir, que pese a que estamos en una etapa muy álgida de contagios (por la gran movilidad social registrada) solamente tenemos 255 personas (enfermas) activas, que son los casos nuevos que se han sumado, es decir que todavía el virus está en evolución”.

La buena noticia, abundó, es que más de mil 500 personas se han recuperado, es decir, que no perdieron la vida, sino siguen reinsertadas en la sociedad, y sus familias no tuvieron que enfrentar una pérdida.

Lima Morales hizo especial énfasis en el tratamiento TNR4 diseñado por personal de la Sesa, pues desde que se implementó el 13 de mayo pasado, se ha reducido el porcentaje de decesos por Covid-19.

Explicó que por la tasa de ataque de 0.9 por ciento del nuevo coronavirus que se registra en el país, se proyectaba que para la semana 14 –a finales de junio– habría 12 mil 240 contagiados en la entidad y mil 701 fallecimientos, sin embargo, gracias al distanciamiento social y medidas de higiene puestas en marcha, hasta el momento se registran 2 mil 040 casos positivos acumulados; mientras que el tratamiento y TNR4 y las acciones de las “Brigadas Cuídate” han reducido a 274 los decesos.

“Tenemos un tratamiento que en este momento garantiza que no todos mueran y que no les vaya tan mal pese a factores de riesgo. Entonces pueden hacer actividades cotidianas, pudieron haber roto el distanciamiento social, pero tienen acceso a un tratamiento y a un manejo médico que tal vez no les garantice al mil por ciento que van a sobrevivir, pero sí les ha ayudado en gran manera a que puedan sobrellevar la enfermedad”. “Que todas las personas que sientan problemas respiratorios sepan que en la Sesa tenemos un tratamiento que se les da de forma gratuita y que se lo pueden tomar aun sin el resultado de Covid-19 y en espera del mismo, pues sus aspectos adversos son prácticamente nulos. Todos los fármacos que se utilizan son aprobados por FDA y por Cofeprist y lo que buscamos es salvaguardar su integridad física y la de sus familias”.

Explicó que el TNR4 es una mezcla tabletas que provocan que el paciente comience a mostrar signos de recuperación a partir del quinto o séptimo día de iniciada la toma, aunque para que sea declarado como recuperado se debe dejar pasar el ciclo vital completo del virus, que es de 14 a 21 días.

No obstante, Lima Morales atajó que este logro no implica que en Tlaxcala ya se tenga controlada la pandemia del Covid-19, “porque es un problema creciente, que seguramente va a atacar a una gran parte de la población en el mundo. Tlaxcala no está fuera de esa dinámica, no está fuera de que las personas tengan contacto con el virus o con otra persona que lo tenga. De hecho, en estas semanas es más probable que ya conozcan a alguien que se haya contagiado o tenga sintomatologías del virus”.

“No podemos decir que tenemos controlado algo, sino que Tlaxcala tiene una alternativa de manejo, de tratamiento de salud pública, diseñado e implementado por el sector salud de Tlaxcala”, apuntó.

Proyectó que al cierre de esta semana y a partir de la siguiente se verá un descenso en el número de casos positivos, no obstante, como toda epidemia infecciosa “va a tener repuntes constantes, pues dependerá, como tenemos una alta movilidad, del tiempo de incubación de la enfermedad, entonces va haber una semana que baje y otra que comience a repuntar, y va a tener ese comportamiento seguramente en forma de curvas ascendentes y descendentes entre tres y cuatro meses”.

Se llaman, indicó, comportamientos modales o bimodales y están influenciados por la movilidad de las personas, por las características sociales y porque prácticamente nadie rompió su cercanía, su movilidad o su allegamiento a ciudades con mayores números de contagios, como Ciudad de México, Estado de México o Puebla.

Lima Morales informó que la Sesa dispone en estos momentos de mil pruebas de Covid-19, pero se van a adquirir dos mil o tres mil más en los siguientes días.