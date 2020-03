Sesa no destituirá a su directora Administrativa, no hay motivos: Lima

A pesar del cierre de oficinas, el Secretario de Salud en la entidad, René Lima Morales dijo que aún no hay fecha para reunirse con agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de esa dependencia, sección 27 y de paso, negó la posible destitución directora Administrativa, Guadalupe Zamora Rodríguez, como lo exige la cúpula sindical.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal descartó la destitución de Zamora Rodríguez, pues argumentó que en las auditorias que ha aplicado el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), no ha sido detectada irregularidad alguna.

No obstante, se dijo dispuesto al diálogo y a dirimir cualquier posible diferencia con los trabajadores, pues “hay que dialogar, estamos constantemente en auditoria y ese no es un tema del administrador, es un tema que año con año, todo lo que implica manejo de recursos tiene que ser medido y auditado”.

Sin embargo, aseguró que buscará dar salida a la problemática, pues desde el pasado martes la parte inconforme se mantiene en plantón en oficinas centrales de la Sesa, que se ubican en el municipio de Chiautempan.

“Vamos a buscar que se entablen mesas o diálogo para dar una solución correcta, aun no se ha hecho. El flujo de información es constante y sabemos que el tema de manejo de recursos públicos se debe hacer con base a una normativa y la mediación es apegadas a lo mismo y no es que se tenga algún tipo de favoritismos hacia algún lado, por eso buscamos mesas de diálogo, tenemos que conciliar”, reiteró el titular del ramo

En cuanto al desabasto de medicamentos, Lima Morales indicó que el problema es generalizado, por tanto, buscarán el apoyo del gobierno federal para “mitigar” el problema.

“Evidentemente el abasto no es solo una situación que corresponsal estado de Tlaxcala, tenemos una parte importante a nivel federal y estamos trabajando de la mano con ellos para mitigar cualquier problema de abasto que es complejo y dinámico”, explicó.

Por otra parte, el secretario del ramo aseguró que en la entidad no se tiene registrado ningún caso de coronavirus; no obstante, aseguró que la Sesa está “en vigilancia epidemiológica desde hace tres semanas, pues no es casualidad que Tlaxcala no tenga casos confirmados porque la vigilancia y capacitación se inició desde hace tres semanas”.