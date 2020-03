Sesa no descarta que haya casos positivos de Covid-19 en las próximas horas o días en Tlaxcala

El titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales informó que la aplicación de la fase dos de la contingencia sanitaria por el Covid-19 se puso en marcha desde la semana pasada en Tlaxcala, pero no descartó que en las próximas horas o días ya se presenten casos positivos de coronavirus en la entidad.

Además, el funcionario estatal mencionó que hasta el mediodía de este martes Tlaxcala se mantenía sin casos positivos de Covid-19 y en 25 casos sospechosos las pruebas resultaron negativas. No obstante, insistió en el llamado a la población a no descuidar las medidas preventivas como la sana distancia, no asistir a lugares concurridos, lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente y desinfectar las áreas de uso común.

Lima Morales mencionó que en virtud de que la incubación del virus es de 15 días, es probable que en los siguientes días ya se registren casos positivos de Covid–19 en Tlaxcala, por ello insistió en que se debe continuar con las medidas preventivas porque el sistema de salud tiene la capacidad para atender un contagio moderado, pero no masivo, porque no hay sistema sanitario en el mundo que pueda atender una contingencia mayor, “no son ideas apocalípticas, sino tener conciencia y tener cuidado”.

En entrevista posterior a una reunión privada con dirigentes de organismos empresariales que encabezó el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, el secretario de Salud explicó que la fase dos de la contingencia sanitaria se inició desde la semana pasada en Tlaxcala porque “el crecimiento sumatorio de casos que se presentaban en el país ya no era por personas que viajaron al extranjero e importaron el virus”.

Entonces, la fase dos es la dispersión comunitaria, lo cual quiere decir que las personas que viajaron al extranjero tuvieron contacto con gente que no ha viajado, pero se movieron por el país, portaron el virus, incubaron el virus y en este momento ya están presentando síntomas, están enfermando y seguramente ya hay contactos de otras personas que ni siquiera tuvieron que ver con los viajes al extranjero, detalló.

Anticipó que en la fase dos se va a contar con cientos de enfermos y lo que se busca es quedarse en ese tipo de dispersión, esto es, que sean casos aislados, muy controlados, para evitar que haya sucesos como en otros países donde hay enfermos por miles y personas que requieren atención médica por cientos y, por tanto, los servicios de salud por mucho que se tenga activado el sistema y los aparatos “no son suficientes para darse abasto”.

Por ello, insistió en el llamado a las personas para que tomen medidas muy claras de dispersión comunitaria, es decir, tener cuidado con el hacinamiento de personas, no frecuentar lugares donde haya un tumulto de personas porque puede favorecerse el contagio y la diseminación del virus, lavado de manos frecuente con agua y jabón, evitar el saludo de mano, beso o abrazo, porque con ello se rompe la cadena de transmisión del virus y de contagio.

“Este llamado no es juego, en otros países el Covid–19 no sólo los colapsó sanitariamente, sino económicamente, y todavía no han salido de eso, apenas están atendiendo eso”.

Asentó que el gobierno de Tlaxcala busca que los casos se presenten de manera controlada para tener la capacidad de manejo de los enfermos, “porque no hay cura y al no haber cura solamente vamos a atender los síntomas y es el sistema inmunológico de cada persona el que lo va a salvar o va a condicionar que tengamos un deterioro y esto es un grave problema, porque por mucha capacidad instalada que tengamos, de capacitación de personal, de equipo y de seguridad, si tenemos números exagerados jamás vamos a poder resolverlo”.

Lima Morales enfatizó: “tenemos capacidad para atender brotes controlados, pues no existe ningún sistema sanitario en el mundo capaz de detener brotes como los que se presentaron en Italia o España”.

Asimismo, dijo que si bien Tlaxcala no tenía ningún caso positivo de Covid–19 hasta el mediodía de este martes, eso no quiere decir que la población caiga en confianza, ya que “tenemos que intensificar las medidas de prevención… todavía podemos estar en ese momento, aunque sabemos que seguramente ya hay casos circulando porque el periodo de incubación permite que no se tengan síntomas, por eso es que las medidas preventivas las tomamos desde la semana pasada para evitar que la dispersión del virus sea lo menos posible, esto no es un juego”, recalcó.

Expuso que el sistema epidemiológico está activo para buscar casos sospechosos en apego a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero “eso no garantiza que en las próximas horas empecemos a tener datos de que hay personas que requieren pruebas y salgan positivos”.