Prevé Sesa incremento de casos de Covid-19 a partir de la próxima semana por frentes fríos

La Secretaría de Salud (Sesa) proyecta un incremento de casos positivos de Covid-19 a partir de la próxima semana como resultado de los cuatro frentes fríos que han afectado el territorio estatal en los últimos días, por lo que exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas de contagio tanto de este patógeno como el de la influenza estacional.

Refirió que desde el mes agosto pasado comenzó a detectarse un descenso en el número de casos positivos del nuevo coronavirus en la entidad hasta alcanzar una disminución de más de 70 por ciento con respecto al periodo de mayor incidencia que fue en julio pasado, sin embargo, “la tendencia marca que conforme llegan los frentes fríos, también va haber un repunte de la enfermedad”, apuntó.

Bajo este panorama, el funcionario descartó la posibilidad de que Tlaxcala pase al color verde del semáforo epidemiológico –que indica bajo riesgo de contagio de Covid-19– en un futuro inmediato, pues si bien ha ido disminuyendo el número de personas enfermas, de hospitalizaciones y decesos, esto podría cambiar de un momento a otro por las condiciones climáticas, por la movilidad social y por el relajamiento de las medidas contra la infección.

En rueda de prensa para informar sobre el panorama de la pandemia de Covid-19, Lima Morales citó han sido aplicadas hasta este miércoles 21 mil 626 pruebas diagnósticas, de las cuales, 7 mil 768 dieron positivo –33 más que el pasado martes– y 13 mil 225 negativo, en tanto que 633 están a la espera de resultado.

En cuanto a decesos a causa de la enfermedad, indicó que suman mil 183, pues en el último día se registrado dos más. “El número de fallecimientos (total) sigue aumentando, aunque tiene una tendencia mucho más baja en crecimiento, eso no es nada alentador, al contrario, tenemos que redoblar los esfuerzos”.

El titular de la Sesa asentó que el rebrote de casos positivos de Covid-19 se espera para el mes de noviembre, “pero seguramente vamos a ver un aumento después de la próxima semana, e incluso, puede aumentar después de esta semana”.

En septiembre, refirió, hubo cuatro frentes fríos y ahorita está ocurriendo el quinto de los 54 que se proyectan para esta época invernal. “Faltan 49 y es importante mencionarlo porque seguramente el repunte de casos va a estar relacionado con la temporada de fríos, lo que puede marcar que la tendencia de la curva ya no sea a la baja, sino que se empiece a generar una curva epidemiológica de contagios”.

Ante ello, el funcionario apuntó que la Sesa dirige sus estrategias para enfrentar ese posible incremento de casos, sobre todo para prevenir que se junten con casos de influenza estacional, para lo cual también se pretender brindar información sobre los síntomas que provocan ambos virus para que la gente sepa cómo identificarlas y solicitar la atención adecuada.

Al respecto, informó que hasta este miércoles, las “Brigadas Municipales” han brindado información sobre los síntomas de Covid-19 y de influenza estacional a más de 140 mil personas.

La intención es que a finales de noviembre próximo al menos 500 mil personas cuenten con información sobre el Covid-19 y la influenza, pues “esto marca que una persona informada puede tomar mejores decisiones y evidentemente podemos romper cadenas de contagio, eso es lo que ganamos”.

“De ahí viene que las recomendaciones no se pueden perder, distanciamiento social, lavado de manos, uso de cubrebocas, sin embargo, esta ocasión tenemos que agregar una recomendación más, la vacunación contra la influenza que es crucial para los grupos vulnerables como los menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas, inmuno suprimidos, adultos mayores”.

Abundó que parte de las acciones de la Sesa se enfocarán a buscar a los municipios que han tenido más casos de Covid-19, pues “ahí se va a concentrar la estrategia para la contención de influenza, que será mucho más agresiva que la de año pasados en cuanto a la vacunación, pero también en la búsqueda activa de positivos y para acercar los servicios de atención a los pacientes”.

Respecto de la vacuna antiinfluenza, Lima Morales informó que Tlaxcala contará con un lote de 408 mil 486 dosis, de la cuales 298 mil 395 serán suministradas por la Sesa; 83 mil 939 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 26 mil 152 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Dio a conocer que de una primera remesa de 83 mil 090 dosis que recibió la Sesa a finales del mes de septiembre pasado, ya fueron distribuidas por jurisdicción sanitaria de la siguiente manera, 43 mil 200 para la de Tlaxcala; 15 mil 790 para la de Huamantla y 24 mil 100 para la de Apizaco.

El avance de aplicación de esta primera remesa es de 52 por ciento; es decir, se han suministrado 42 mil 823 dosis, 21 mil 654 en la jurisdicción de Tlaxcala; 5 mil 907 en la de Huamantla y 15 ml 262 en la de Apizaco.

Actualmente, abundó, se ha vacunado al 95 por ciento del personal de salud, que equivale a 5 mil 876 dosis; indicó que las aplicaciones se realizan en las unidades médicas de la Secretaría de Salud en un horario de 9 a 15 horas de lunes a viernes; alertó que la aplicación puede provocar alergia a la proteína de huevo y fiebre de 38º o más.

Respecto a que Tlaxcala pudiera pasar al color verde en el semáforo epidemiológico, Lima Morales observó que pudiera resultar atractiva esta posibilidad, “sin embargo, no implica la realidad de lo que se está viviendo en cuanto al entorno biológico y epidemiológico”.

Tlaxcala, apuntó, pudiera estar en condiciones sí, porque ha habido un descenso notorio de casos, hay más número de camas disponibles, menos tendencia de síndrome Covid-19, “sin embargo, no sólo deben tomarse esas consideraciones, nosotros en este momento, no somos tan aventurados, creo que tendríamos que esperar unos días más para ver si la entidad pueden entrar a semáforo verde, no es que no quiera dar un pronóstico, pero me gustaría ser bastante certero y en este momento lo que tendríamos ponderado no nos marca verde todavía”.