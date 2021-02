Sesa da seguimiento a pacientes Covid que tomaron TNR4 y fueron hospitalizados: Lima

Tras la comprobación de la efectividad del tratamiento TNR4 para reducir el riesgo de complicaciones y decesos pacientes ambulatorios con Covid-19, la Secretaría de Salud (Sesa) realiza un seguimiento de las personas que tomaron ese esquema de fármacos y requirieron ser hospitalizados, informó el titular de la dependencia, René Lima Morales.

Destacó que datos preliminares de ese seguimiento ha demostrado que el haber tomado los medicamentos que integran el TNR4 permitió al 70 por ciento de los pacientes una evolución favorable de la enfermedad, pese a haber sido ingresados en estado grave.

Lima Morales indicó que este seguimiento de pacientes hospitalizados forma parte de una tercera fase del estudio que permitió que el TNR4 fuera publicado, el pasado 9 de febrero, en la revista especializada International Journal of Infectious Diseases (IJID), lo que certifica su efectividad para reducir riesgos de complicaciones y decesos a causa del Covid-19 en los casos ambulatorios.

Dicho protocolo diseñado por la Sesa contempla los fármacos Ivermectina, Azitromicina, Montelukast y Ácido Acetilsalicílico, y de acuerdo con los resultados del estudio, se comprobó que mejoró la recuperación y evitó el riesgo de hospitalización y muerte entre los casos ambulatorios de Covid-19; aumentó la probabilidad de recuperación 3.4 veces en casos ambulatorios; que la terapia con múltiples fármacos TNR4 redujo el riesgo de hospitalización en un 75 por ciento y redujo el riesgo de muerte en un 81 por ciento.

Lima Morales refirió que el estudio del tratamiento contempla tres fases.

“Se tienen dos esquemas bien definidos, un preventivo que no quiere decir que la persona no se contagiará sino que la enfermedad no será muy fuerte y que está compuesto por un grupo de cuatro fármacos, que le llamamos TNR4 Preventivo; y por un intensivo, que es el de los cuatro fármacos, que está diseñado para que los síntomas de una persona enferma de Covid no sean tan intensos, la inflamación se modere y no haya riesgo de deceso”, explicó.

“El tercer esquema que tenemos o el protocolo de estudio para pacientes Covid-19, sí existe un seguimiento de qué pasa si llegan al hospital personas que tomaron el tratamiento TNR4 y hasta ahorita la evolución que tenemos, estamos cercanos al 70 por ciento, de las personas que tomaron previamente TNR4 se recuperan”, resaltó.