Pondrá en marcha Sesa brigadas “Tlaxcala se Cuida” para verificar protocolos sanitarios en comercios

Alrededor de 320 trabajadores de todas las dependencias del gobierno estatal participarán en las brigadas intersectoriales “Tlaxcala se Cuida”, que se encargarán, a partir del próximo lunes, de recorrer el territorio tlaxcalteca para verificar que comercios y negocios cumplan con los protocolos de sanitización, limpieza y prevención contra el Covid-19, dio a conocer el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

Con esta medida, explicó, se busca que Tlaxcala continúe con el comportamiento estable que ha presentado durante las últimas cinco semanas en la incidencia de contagios del Sars-Cov-29 y decesos, sobre todo ante el previsible incremento de la movilidad social y comercial que se registrará en el próximo mes de diciembre.

La puesta en marcha de esta nueva brigada, que se suma a otras tres que ya operan desde prácticamente el inicio de la pandemia bajo la acción denominada “Código Covid”, fue anunciada por Lima Morales en rueda de prensa convocada este miércoles para informar sobre el panorama epidemiológico que enfrenta la entidad por el nuevo coronavirus y las acciones implementadas por la Sesa para contener su propagación.

Resaltó que a diferencia de otras entidades del país, donde se han registrado repuntes de contagios, Tlaxcala presenta desde un mes un comportamiento estable en infecciones y fallecimientos provocados por el Sars-Cov-2, pues tan solo en las dos últimas semanas ha habido 20 enfermos menos con respecto a semanas anteriores.

Este miércoles se confirmaron 13 positivos –cinco menos que el martes– para sumar 8 mil 786; en decesos se reportaron tres –una menos que el día anterior–, para un total de mil 316 al momento. Hasta este día se han aplicado 26 mil 586 pruebas diagnósticas, de las cuales 17 mil 374 dieron negativo y 426 están a la espera de resultado.

De acuerdo con Lima Morales, el comportamiento estable de la pandemia “parece que es el reflejo” de la estrategia implementada por la Sesa para el rastreo y seguimiento de casos que han realizado las brigadas epidemiológicas durante los meses de contingencia sanitaria, pues “había una tendencia al alza, pero después de las brigadas se ha estabilizado y está comenzando a bajar en un porcentaje importante, de casi el 50 por ciento”.

Explicó que la estrategia de brigadas para contener la emergencia sanitaria provocada por el Sars-Cov-2 se diseñó con base en la Agenda del Desarrollo del Programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en específico la Agenda 20-30, para bajar la mortalidad por enfermedades infecciosas.

En el caso de las “Brigadas Cuídate”, informó que han realizado a la fecha 80 mil 812 acciones entre ellas, la toma de muestras PCR, pero sobre todo se han hecho más de 15 mil rastreos telefónicos de búsqueda activa de casos, lo que ha permitido romper hasta 150 mil cadenas de contagio y se evitó que más de 10 por ciento de la población se infectara, destacó.

Con base a los resultados de esas acciones, informó sobre la habilitación de las brigadas “Tlaxcala se Cuida” que se conformarán con personal de todas las dependencias que integran el gabinete ampliado de la administración estatal, cuya función será buscar y verificar que todos los centros de comercio y de servicios que operan en la entidad cumplan con los protocolos preventivos contra la propagación del Sars-Cov-2, como el uso de gel, los aforos, la sana distancia.

Esta nueva estrategia comenzará a partir del próximo lunes en la capital del estado y después recorrerá todos los municipios para reforzar las acciones que realizan las otras cuatro brigadas. A cada establecimiento comercial verificado se le entregará un distintivo y no serán sancionados quienes incumplan el protocolo, sino que se les brindará capacitación e información sobre las medidas sanitarias que deben aplicar, aclaró el funcionario.

También anunció que se intensificará la verificación del cumplimiento de los protocolos en el transporte público y reveló que ya se reunió con autoridades de la delegación del IMSS para que se sumen la estrategia de la Sesa, “e incluso se maneja la posibilidad de formar un quinto grupo de brigadas, que se denominarían “Cuídate en tu Empresa”, para atender a todos los trabajadores de las zonas y parques industriales de la entidad”.

Lima Morales resaltó que la contención del Covid-19 tampoco no sería posible si no se contara con el tratamiento TNR4, cuyo diseño para evitar las complicaciones y decesos por la enfermedad ha dado buenos resultados, al grado que en estos momentos solo hay 27 pacientes internados en los tres hospitales reconvertidos –poco menos del 40 por ciento de la capacidad instalada–, de los que entre siete y nueve están intubados.

“La incidencia y casos graves por la temporada de frío no se está comportando como lo esperábamos de una forma catastrófica y tan funesta, sin embargo, esto no significa que tenemos que bajar la guardia, al contrario, reforzarla para evitar mayor mortalidad. No podemos bajar la guardia, pese a que Tlaxcala se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo y lo que menos podemos hacer es relajar las medidas de contención, como el lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, eso no puede ni debe quitarse”, advirtió.