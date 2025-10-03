Servidores público juveniles, protagonistas de la nueva historia de Tlaxcala: gobernadora

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reconoció el papel fundamental de los servidores públicos juveniles en su administración, quienes, con su trabajo y compromiso, contribuyen a la construcción de la nueva historia en Tlaxcala”.

“Gracias por acompañarme en este gran gobierno de esta nueva historia. Me siento muy contenta, porque jóvenes como ustedes, talentosos, con principios, con valores, hoy trabajan para Tlaxcala y me ayudan a ponerla en alto”, destacó la titular del Ejecutivo en el segundo encuentro Estatal de Autoridades Jóvenes organizado por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).

En el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la mandataria refrendó el compromiso de su gobierno de impulsar programas que permitan a este sector de la población cumplir sus metas y sus sueños.

“Toda mi vida he pensado que voltear a ver un joven que tiene la actitud, que tiene las ganas de crecer, es empezar un camino para dar nuevas oportunidades. La vida me ha dado la grandiosa dicha de ver a miles de jóvenes que hoy han sido presidentes, diputados, senadores, secretarios. Es muy importante que se lleven este mensaje: la única manera de ser visibles es haciendo las cosas con amor, con ganas, con entrega”, afirmó, ante servidores públicos jóvenes de los tres niveles de gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial.

Durante el evento, Cuéllar Cisneros entregó reconocimientos a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora y al titular del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Abraham Eugenio Toledo, jóvenes tlaxcaltecas que compartieron sus experiencias como servidores públicos en la administración de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo” a través de las ponencias “Juventudes al servicio de México” y “Retos de las juventudes en la dignificación de sus espacios”.

En su participación, la directora del ITJ, Lucero Morales Tzompa, afirmó que, en la actualidad, los servidores públicos jóvenes son los protagonistas activos en los espacios de decisión y atención ciudadana en los tres niveles de gobierno, ya que son el motor del cambio social y de innovación en la construcción de políticas públicas cercanas a la ciudadanía.

“Hoy, compañeros, todos los que estamos aquí, tenemos en nuestras manos la oportunidad, -yo diría- la responsabilidad, de cambiar las cosas, de dignificar el servicio público, y atender a nuestra gente con respeto, con el cariño que nos gustaría que atendieran a nuestra mamá, con la paciencia que nos gustaría que trataran a nuestra abuelita, con la comprensión que trataríamos a una persona con discapacidad, porque, al final, todos somos un mismo pueblo”, expresó.

Pidió a los asistentes replicar el ejemplo de cercanía, empatía y amor que a diario muestra gobernadora Lorena Cuéllar en el desempeño sus funciones diarias, con el propósito de construir un mejor México y un mejor Tlaxcala.

Al evento, asistieron el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, y el presidente de la comisión de Juventud y Deporte del Congreso local, Emilio de la Peña Aponte, así como jóvenes Servidores de la Nación y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).