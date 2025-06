“Serví a mi pueblo”: pensionada de 105 años agradece reconocimiento de la gobernadora a jubilados y pensionados

Expresidenta de San Luis Teolocholco y con 105 años de edad, Ofelia Tepatzi fue coronada este viernes como reina; afirmó que sirvió con cariño a su pueblo en 1970; por ello, agradeció el reconocimiento que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros otorga a las personas pensionadas y jubiladas de Tlaxcala, quienes por años entregaron su experiencia y trabajo al estado.

“Estuve a las órdenes de mi pueblo en el año 70, pero la vejez ya me está perjudicando. Tengo 105 años. Serví a mi pueblo con gusto, porque lo merece. Un pueblo merece cariño y atención, y pedí permiso en mi trabajo para estar a las órdenes de mis paisanos”, expresó tras ser coronada por la titular del Ejecutivo como reina de los pensionados y jubilados.

Este viernes, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la Segunda Caminata de Jubilados y Pensionados 2025, con el objetivo de reconocer los años de servicio dedicados al estado, así como promover la activación física y una vida saludable entre este sector de la población.

Cuéllar Cisneros afirmó que las personas jubiladas y pensionadas representan un sector prioritario, por lo que su administración realizó un esfuerzo y logró abatir el rezago de quienes permanecieron hasta por siete años en lista de espera para recibir su pensión.

“Mi preocupación era esa, porque adultos mayores venían todos los días a Pensiones a ver si ya había llegado su recurso. Ustedes requieren de este dinero para vivir, para su manutención, para comprarse algo o resolver alguna necesidad. Para mí eso era muy importante. Hoy hemos resuelto el pago de todos los que estaban en lista de espera”, explicó.

La mandataria estatal reafirmó su compromiso de seguir atendiendo las demandas de este sector de la sociedad y de generar condiciones que les permitan una vida plena.

“Quiero decirles también que, si alguno de ustedes requiere algún apoyo, como siempre en mi vida lo he hecho, me he dedicado a la labor social; sobre todo, a atender lo que más necesita un adulto mayor: unos lentes, una andadera, una dentadura, un aparato auditivo. Les pido que se acerquen y que los consejeros nos ayuden a canalizar a quienes lo necesiten”, comentó.

La directora de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, Radahid Hernández López destacó que, a través de estas acciones, la administración estatal reconoce el esfuerzo de quienes dedicaron su vida y trabajo a la construcción de instituciones sólidas, familias unidas y una sociedad fuerte y con valores.

“Hoy, cada paso que dan en esta caminata representa vitalidad, dignidad y la voluntad de seguir adelante con entusiasmo y amor por la vida. El mensaje es claro: jubilarse no es detenerse, es simplemente cambiar el ritmo para seguir disfrutando del camino con nuevas perspectivas”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo también coronó a Teresa Huerta López y María Eusebia Josefina Huerta León como princesas, para después dar inicio a la caminata que partió en la Plaza Xicohténcatl hacia el Parque de la Juventud, en la participaron pensionados y jubilados de los sindicatos 7 de Mayo, de la sección 55 del SNTE, Mártires de 1910, Juárez Blancas, Justo Sierra, así como la titular del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Lucero Morales Tzompa.