Será modificada la forma en que los recursos del IMSS-Bienestar son ejercidos, informa Cuéllar; se eficientará a este esquema y crecerá abasto de medicinas, afirma

Guadalupe de La Luz Degante

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros adelantó que será modificada la manera en que los recursos del IMSS-Bienestar son ejercidos y que se buscará eficientar a este esquema de salud, ampliar su cobertura e incrementar el abasto de medicamentos.

La gobernadora anotó que la finalidad es hacer más eficiente al IMSS-Bienestar, ampliar la cobertura de los servicios y, “desde luego, que alcance para muchos más productos, medicamentos”, en las clínicas y hospitales de este sistema de salud.

En una breve entrevista colectiva, posterior al desfile cívico-militar conmemorativo al 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la ciudad de Tlaxcala, comentó que este fue el tema central en una reunión a la que fue convocada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con mandatarios de estados donde opera este modelo.

Expuso que en ese encuentro se abordó la forma en la que serán ejercidos los fondos para este esquema, ya que anteriormente eran canalizados a los estados, pero que a partir de 2026 “va a ser a través de una gran concentración de recursos federales para que puedan hacerlo más económico y puedan enviarlos a todos los estados”.

Añadió que en este momento se “organizan algunas acciones” a las cuales se les dará seguimiento, para que el día de su informe de actividades dé a conocer “todo lo que viene también por parte del gobierno federal y la continuidad de todos los campos”.

Por otra parte, la mandataria recalcó que el incremento en el presupuesto que se prevé ejercer el año próximo es “el normal”, por lo que se efectuaron los ajustes necesarios y dijo que se sentó con cada uno de los secretarios de su gabinete “para ir viendo las necesidades, los nuevos programas, las nuevas acciones que se tendrán que llevar a cabo, decidimos cuánto se le va a invertir a cada una de las áreas, las más prioritarias”.

En este sentido, mencionó a los rubros del campo y bienestar social, “todo lo que tenga ver con la ayuda a la ciudadanía, para poder seguir logrando ser el estado que haya reforzado más la disminución de la pobreza alimentaria, así como de la pobreza en general”.

Una vez que en días pasados remitió al Poder Legislativo la iniciativa de proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, enfatizó que “vamos a esperar a que el Congreso determine”.

En torno a la calificación que la ciudadanía otorga a las y los gobernadores del país a través de diversas encuestas de opinión, tanto aprobatorias como reprobatorias, Cuéllar Cisneros respondió que mientras más se acerca el año 2027 (cuando concluirá su mandato y serán celebradas elecciones locales) “va a venir una luvia de muchas cosas”.

Lamentó que sucedan “situaciones cuando ya uno se va acercando también a la salida, nos falta año y medio, y yo lo que solicito es que nos den la oportunidad de seguir trabajando y que podamos hacer todas nuestras acciones”.

Apuntó que hay algunas  encuestas que son serias, pero otras no. “Nosotros respetamos, solamente lo que hacemos es ponernos a trabajar todos los días”, concluyó la titular del Poder Ejecutivo local.

