Será histórica la conmemoración por los 500 años de la fundación de la capital de Tlaxcala: Alfonso Sánchez

“La historia de Tlaxcala ocupa un lugar único en la construcción de la nación: aquí se dio el encuentro de dos mundos, se erigió la primera ciudad con Cédula Real y se forjó una identidad que permanece viva en nuestras tradiciones y cultura”, afirmó el alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García, al invitar a todas y todos los tlaxcaltecas a disfrutar de la conmemoración histórica por los 500 años de la ciudad.

Durante el acto de presentación oficial de los festejos, encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en el Teatro Xicohténcatl, el alcalde destacó que este aniversario inspira a fortalecer el orgullo de ser tlaxcaltecas.

“Hoy Tlaxcala anuncia al mundo la grandeza de su identidad. Medio milenio de historia viva nos recuerda el valor de nuestras raíces y el papel trascendental que nuestra tierra ha tenido en la historia de México”, afirmó el edil capitalino.

En su mensaje, Alfonso Sánchez García reconoció la labor de la gobernadora y el respaldo brindado para hacer posible esta conmemoración histórica. Agradeció también a las y los integrantes de la Comisión Organizadora por su entrega, creatividad y constancia, que hoy se reflejan en un programa diverso y cercano a la gente.

A su vez, la gobernadora destacó que mediante este esfuerzo colectivo se logró integrar un conjunto de actividades con las que se realizará esta gran conmemoración. “La cartelera que hoy presentamos es una invitación a reconocernos en nuestra memoria, a celebrarnos en comunidad y a soñar juntos el porvenir… Este aniversario debe llenar de orgullo a cada tlaxcalteca, porque nos recuerda que lo que somos hoy es fruto de una herencia”.

La secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda informó que los festejos tendrán lugar del 3 al 15 de octubre, con un enfoque inclusivo, participativo y abierto a todas las generaciones. Además, detalló que, en total, se desarrollarán 120 actividades, entre ellas cuatro festivales (tres de carácter internacional), 19 conciertos, cuatro entregas de preseas, tres espectáculos de videomapping, ocho exposiciones, cuatro eventos literarios, dos gastronómicos, cinco académicos, cinco obras de teatro, cuatro desfiles y un evento deportivo, entre otros más, que harán de esta conmemoración un encuentro cultural sin precedentes.

Durante esta presentación destacó la presencia de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, los secretarios de Gobierno y de Turismo, Luis Antonio Ramírez Hernández y Fabricio Mena Rodríguez, respectivamente, así como el coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez, además de funcionarios estatales y municipales, y representantes de los diferentes medios de comunicación local y nacional.