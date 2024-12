“Ser policía no es solo ponerse un uniforme y salir a las calles”, expresa Naybith Guadalupe

“Ser policía no es solo ponerse un uniforme y salir a las calles”, señala tajante Naybith Guadalupe Hernández Torres, la mujer adscrita a la policía municipal de Nanacamilpa.

- Anuncio -

“Los cobardes agonizan muchas veces antes de morir… los valientes ni se enteran de su muerte… emperador romano Julio César”.

Con esta frase, toma la palabra en representación de sus compañeras y compañeros integrantes de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Se muestra orgullosa de hablar del camino recorrido en sus labores, pero sobre todo de portar el uniforme en color azul y con los símbolos que lo distinguen.

- Advertisement -

Habla frente a las autoridades. Le ha sido asignado un lugar en el presídium, junto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo; a la diputada local, Miriam Martínez Sánchez y al presidente de la Comisión Permanente del Congreso del estado, David Martínez del Razo.

El Patio Vitral del Palacio Legislativo es la sede de la conmemoración del Día Internacional del Policía, el 20 de diciembre.

“Tendremos por fin un reconocimiento a la labor que hacemos diariamente, donde entregamos tiempo, familia y, en ocasiones, hasta nuestra vida”.

- Advertisement -

Naybith Guadalupe comparte que ser policía es una constante incertidumbre, “de no saber qué nos espera en el día a día; no es solo ponerse un uniforme y salir a las calles, son horas de desvelo, hambre, miedo, cansancio, horas de preparación, de estudio, de sacrificio, de no poder disfrutar de tiempo de calidad con nuestras familias”.

Sus pares la escuchan con atención. Se identifican con ella y reafirman cada palabra con un movimiento de cabeza y expresión de nostalgia en su rostro.

Asienta que la prioridad de un policía es “poder servir a la ciudadanía”.

Luego, toca uno de los aspectos más sensibles en materia de seguridad y de condiciones laborales de estos servidores y servidoras públicas: la homologación de salarios.

Deja en claro la importancia de este punto para la totalidad de los integrantes de las fuerzas policiales. Para cada una y uno de ellos.

Subraya que esto es “uno de los tantos esfuerzos que, en conjunto, se han venido realizando por parte de los integrantes de la LXV Legislatura (del Congreso local)”.

Particularmente, reconoce a la diputada Miriam Martínez, quien convocó a este evento y quien ha planteado desde la tribuna que los municipios cumplan con su obligación de mejorar las condiciones de los elementos policíacos.

Se refiere a esta legisladora como su amiga y reitera que presentó una propuesta para exhortar a los 60 ayuntamientos a que, en la medida de sus posibilidades presupuestales, incrementen el salario de sus policías, hasta llegar a 15 mil pesos mensuales, en promedio, lo cual fue aprobado por el pleno.

“Todo esto con la finalidad de reconocer y dignificar la labor que se hace cotidianamente, aun a expensas de no saber si regresaremos con bien a nuestras casas”.

Agrega: “También es para reconocer el sacrificio que se hace en cada momento o al ponerse uno primero para cuidar la integridad de los demás”.

Enfatiza que también es para recordar “que más allá de ser un ‘simple servidor público’ o un ‘simple policía municipal’, como muchas veces hemos escuchado”, son seres humanos.

Lamenta que en ocasiones la población se dirige hacia ellas y ellos con calificativos despectivos, ofensivos e injustos, “pero –apunta– no por portar un uniforme dejamos de sentir. Al final del día, somos seres humanos, y con sentimientos y emociones”.

Asevera que las y los policías también son madres y padres de familia; hijas e hijos y hermanas y hermanos, “que no por estar en un puesto o ser un oficial, somos insensibles o desechables”.

Asume la responsabilidad de esfuerzo y capacitación “para estar a la altura de las expectativas de la sociedad y de los retos presentes”.

Con humildad y respeto, pide a las autoridades y a representantes populares “que nunca dejen de reconocer el esfuerzo y sacrificio que realizamos”.

Resalta que la homologación salarial y el aumento de sus percepciones económicas son una “motivación moral”.

Reitera que las y los policías dan la vida hasta “por aquellos que nos desprecian”, ya que este es su trabajo y aman lo que hacen.

“Hoy somos protagonistas. El tema de la seguridad acapara notas periodísticas y es el principal de conversación en el país. Está demostrado que no solo somos piezas en las administraciones, hoy no solo merecemos un salario digno, sino también prestaciones dignas, estímulos y acceso a la seguridad social, a seguros de vida”, por los riesgos de esta actividad.

Por eso, también alza la voz por sus compañeras y compañeros caídos que dejaron en incertidumbre emocional y económica a sus familias.

La mujer policía de Nanacamilpa expresa que el éxito “es una simple medida del compromiso, sacrificio y dolor que uno aguanta para lograr un sueño”.